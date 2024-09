“Mai come Del Piero”: Yildiz ridimensionato, ci ha già messo la firma

Juventus, Yildiz continua a calamitare l’attenzione mediatica: l’ultimo annuncio che chiama in causa il numero 10 bianconero

Era uno dei protagonisti più attesi della sfida contro il Psv, al suo esordio in Champions League. Con un gol da cineteca, Kenan Yildiz ha risposto da fuoriclasse: il tiro a giro con il quale non ha lasciato scampo al portiere avversario e l’annessa linguaccia alla Del Piero hanno rinverdito il paragone con l’ex capitano della Juventus, che nel post partita ha speso parole al miele per l’attuale numero 10 bianconero.

A quanti hanno applaudito la giocata con la quale Yildiz ha stappato la partita contro il Psv è sembrato di rivivere almeno per un momento una giocata del ‘Pinturicchio’. Per spessore, per esperienza e per qualità tecniche, però, il paragone tra l’attaccante turco e l’ex leggenda della Juventus è ancora in una fase embrionale. Lo sa bene Angelo Di Livio, che intervenuto ai microfoni di TV PLAY in onda su Twitch si è espresso in questi termini su Yildiz: “Devo dire che vederlo dal vivo è veramente bello. Il suo gol contro il Psv è stato alla Del Piero”.

Juventus, Di Livio: “Yildiz fortissimo, ma non sarà mai Del Piero”

Di Livio ha poi continuato, soffermandosi proprio sul paragone tra i due ed esternando il suo punto di vista: “Per me Yildiz diventerà fortissimo, ma non sarà mai Del Piero. Non riuscirà a far vedere quello che ha fatto Alex. Poi se tra cinque anni diventerà Pallone d’oro, mi alzo in piedi e applaudo”.

Dunque la chiosa definitiva di Di Livio: “Metterei la firma a Yildiz che faccia almeno la metà di quello che ha fatto Del Piero con la Juventus. Non so se qualcuno riuscirà mai ad arrivare al suo livello. Per me Del Piero è il più forte, anche di Zidane. Ma ovviamente è una mia preferenza“.