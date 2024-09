Ibrahimovic via dal Milan dopo il derby: è già stato deciso

Si avvicina il derby tra Inter e Milan, cruciale per i rossoneri: seriamente in bilico il destino di Ibrahimovic oltre che di Fonseca

Derby già rovente e delicatissimo, con una lunga vigilia piuttosto movimentata per Inter e Milan. Soprattutto per i rossoneri, che arrivano all’appuntamento in grossa difficoltà. Il Diavolo vive la prima profonda crisi stagionale e nella stracittadina deve cercare di ritrovarsi, per non ricevere già un duro colpo alle proprie ambizioni.

Paulo Fonseca è a rischio, con diversi nomi in lizza per sostituirlo, come abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it. Posizione traballante a dir poco quella del tecnico lusitano, messo duramente in discussione per prestazioni e risultati. Ma non è l’unica figura in questo momento nell’occhio del ciclone, anzi.

Ritenute fuori luogo le dichiarazioni di Ibrahimovic da Xavier Jacobelli ai nostri microfoni. Frasi che in generale non hanno riscosso successo e simpatia, generando molti dubbi sulla credibilità a livello dirigenziale dello svedese. Dunque, anche a lui potrebbe essere chiesto conto dell’avvio di stagione disastroso del Diavolo.

La nostra redazione, nel consueto sondaggio proposto su ‘X’, ha chiesto agli utenti se anche Ibrahimovic dovrebbe essere mandato via in caso di sconfitta contro l’Inter. Il ‘Sì‘, come ipotesi, ha prevalso largamente, con addirittura il 77,8% delle preferenze. Dunque, si va verso un derby da vera e propria resa dei conti per tutti, in casa Milan.