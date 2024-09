Non solo Fonseca, anche Ibrahimovic sotto accusa: “Fuori luogo” | ESCLUSIVO

La situazione in casa Milan non tira in ballo soltanto Paulo Fonseca: sotto accusa anche Zlatan Ibrahimovic

Situazione esplosiva in casa Milan con il ko contro il Liverpool che ha fatto scattare ancora di più l’allarme e un derby alle porte che si preannuncia decisivo per Fonseca.

È già dentro o fuori per l’allenatore portoghese, anche se non è lui l’unico sotto accusa per l’inizio di stagione negativo dei rossoneri. A parlarne, intervenuto a Ti Amo Calciomercato sul nostro canale Youtube è Xavier Jacobelli che ha analizzato la situazione Milan: “È evidente che questa squadra paghi la fragilità difensiva e la mancanza di un leader in grado di scuotere la formazione quando, come accaduto dopo l’1-1 a San Siro: la squadra si è letteralmente sfaldata”.

Leader fuori dal campo dovrebbe essere Ibrahimovic che ha però, con le sue dichiarazioni, acceso ancora di più la polemica. Anche su questo si è espresso il giornalista che prima ha voluto però ricordare che “l’assenza di Ibrahimovic nelle ultime due settimane è stata determinata da impegni che lo svedese aveva assunto prima di essere nominato plenipotenziario rossonero da Cardinale“.

Milan, Ibra sotto accusa: “Fuori luogo”

Questo però non esime Ibrahimovic dalla responsabilità per quanto sta accadendo e per quanto dichiarato prima di Milan-Liverpool.

“Ho trovato improvvide, fuori luogo e intempestive, le affermazioni di Ibrahimovic prima del calcio d’inizio – ha affermato Jacobelli – . Alla domanda specifica di Boban su quali siano i suoi poteri, ha risposto che lui è il boss e che tutti devono pedalare e lavorare in casa rossonera. Il problema è che non tutti aderiscono al programma di lavoro di Ibrahimovic, perché i risultati sul campo del Milan sono stati deludenti. Il nodo fondamentale attorno al quale il club si ritrova pochi giorni dal derby con l’Inter, è la qualità del gioco che ha fatto vistosi passi indietro rispetto a quando c’era Pioli“.

Jacobelli quindi conclude: “Il derby è per Fonseca un incrocio fondamentale per il proseguo della sua esperienza sulla panchina del Milan. La proprietà americana ha ribadito a più riprese quanto creda in un Milan che possa battersi per il titolo e fare una lunga strada in Champions. Una fiducia che cozza con i risultati”.