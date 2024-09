Fonseca, esonero dopo il derby: il Milan ha già voltato pagina in panchina

Sembra segnato il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan: anche un risultato positivo nel derby contro l’Inter potrebbe non bastare al tecnico portoghese

Crisi Milan e Paulo Fonseca sempre più in bilico in vista del decisivo derby di domenica sera contro i cugini dell’Inter.

L’allenatore portoghese non può più sbagliare, pena l’esonero da parte di Ibrahimovic e della dirigenza rossonera. Anzi, Fonseca potrebbe saltare indipendentemente dal risultato della stracittadina contro i campioni d’Italia allenati da Simone Inzaghi, che vivono un momento diametralmente opposto dopo il prezioso pareggio di Champions nella tana del Manchester City. Fonseca non ha più jolly da giocarsi e ieri ‘Ibra’ si è presentato a Milanello per caricare e allo stesso tempo strigliare l’ambiente in vista del derby di San Siro, quanto mai di capitale importanza per la stagione del ‘Diavolo’.

Panchina Milan, Fonseca verso l’esonero: Sarri in pole, occhio a Tudor

Ultima spiaggia per Fonseca, ma come detto poc’anzi anche un risultato positivo potrebbe portare all’allontanamento del mister lusitano dalla panchina rossonera.

La fiducia del Milan verso Fonseca è ai minimi termini e l’avventura dell’allenatore lusitano sembra arrivata agli sgoccioli. La situazione sembra compromessa e quindi non è da escludere che l’ex Lille e Roma venga destituito a prescindere dall’esito della stracittadina contro l’Inter. Anche perché Ibrahimovic non vuole farsi sfuggire l’eventuale sostituto, che potrebbe uscire da una lista che comprende Tudor (sul quale spinge lo svedese), Sarri (al momento in prima fila), oltre a Terzic. Mentre l’ex Allegri resta più una suggestione che un pista concreta, considerando anche i rapporti non ottimali con Ibrahimovic.