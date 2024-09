Emilia-Romagna, UFFICIALE: rinviate le gare del weekend dopo l’alluvione

Gli eventi degli ultimi giorni in Emilia-Romagna causano una decisione forte: dopo l’alluvione, il calcio dilettantistico si ferma

Ancora una volta, purtroppo, come nel maggio del 2023 sono ore di grande angoscia in Emilia-Romagna, zona colpita nuovamente da precipitazioni torrenziali che hanno causato esondazioni dei fiumi e dunque l’alluvione. Colpite le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per un totale di oltre 1500 evacuati.

La preoccupazione non scende con il passare delle ore, permanendo l’allerta rossa dal punto di vista meteorologico su tutte le zone predette. Quindi, il Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna, nella Lega Nazionale Dilettanti, ha disposto il rinvio di tutte le gare calcistiche che avrebbero dovuto disputarsi il 21, 22 e 23 settembre per quanto concerne tutti i campionati dilettantistici e quelli giovanili delle province interessate. In particolare, vengono rinviati gli appuntamenti dall’Eccellenza alla Terza Categoria, le partite dei tornei giovanili dall’Under 15 all’Under 19 e anche alcuni eventi di Calcio a 5 per la Serie C2 e la Serie C1, nonché match di coppa di calcio femminile a 11.