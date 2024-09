Ancora bufera in casa Roma: “Decisione irrispettosa e inaccettabile” | ESCLUSIVO

L’esonero di Daniele De Rossi fa ancora discutere e arriva la durissima accusa alla Roma: “Irrispettosa e inaccettabile”

Un esonero che continua a far discutere. L’addio di Daniele De Rossi alla Roma ha lasciato il segno con la piazza in subbuglio e Juric che dovrà iniziare la sua avventura in giallorosso tra le polemiche.

Ne ha parlato anche Xavier Jacobelli, intervenuto a Ti amo calciomercato sul nostro canale Youtube, attaccando duramente la società: “È una decisione inaccettabile, urticante, irrispettosa, incomprensibile. Non si può tre mesi dopo aver sottoscritto liberamente un rinnovo di tre anni per circa 10 milioni complessivi, cambiare bruscamente idea”:

Il giornalista prosegue: “È anche questione di stile: uno come De Rossi che si presenta alle otto di mattina per preparare l’allenamento e gli comunicano l’esonero, è una cosa che non sta in cielo né in terra. È una questione di stile. I proprietari dei club possono fare come meglio credono. Dal 2020 hanno scelto quasi un miliardo di euro nella Roma per collezionare tre sesti posti, la vittoria in Conference League e la finale di Europa League. De Rossi doveva avere il tempo di assemblare una squadra nuova. Siamo soltanto alla vigilia della quinta di campionato, non alla venticinquesima”.

Roma, Jacobelli attacca: “Esonero De Rossi senza spiegazione”

Jacobelli continua analizzando la situazione che ha portato all’esonero di De Rossi e all’arrivo di Juric.

“È evidente che ci sono state delle difficoltà, le parole di Totti sono risultate profetiche. Francamente non trovo una spiegazione razionale, mi auguro che la Roma possa ottenere risultati positivi, ma i signori americani che hanno preso il club devono capire che il primo e più grande patrimonio di ogni società di calcio sono i suoi tifosi. De Rossi non meritava un trattamento del genere”.