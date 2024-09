Roma-Udinese, la Curva Sud annuncia la contestazione: comunicato UFFICIALE

Roma, con un comunicato ufficiale la Curva Sud invita tutti i settori dello stadio a partecipare alla contestazione nel match contro l’Udinese

Sono passate poche ore dall’ufficialità dell’esonero di Daniele De Rossi, che sta continuando a calamitare l’attenzione mediatica in casa Roma. Dopo la doppia decisione dei Friedkin, che dopo l’esonero hanno deciso di puntare immediatamente su Juric, è arrivata la presa di posizione ufficiale da parte della Curva Sud.

Esprimendo tutto il suo dissenso per la situazione creatasi, il cuore pulsante del tifo giallorosso ha annunciato la contestazione, che vedrà la Curva Sud rimanere fuori dallo Stadio Olimpico per la prima mezz’ora della prossima sfida di campionato contro l’Udinese. Di seguito la nota ufficiale: “È arrivato il momento di farci sentire. La Curva Sud invita tutti i tifosi di qualsiasi settore a partecipare alla contestazione, che vedrà la stessa Curva Sud rimanere fuori dallo stadio per la prima mezz’ora della partita”.

Una presa di posizione netta e chiara, che vedrà la Curva restare fuori dallo stadio Olimpico per i primi trenta minuti della sfida contro l’Udinese. Match peraltro di nevralgica importanza, vista la posizione in classifica di Dybala e compagni, che nelle prime quattro partite hanno ottenuto soltanto tre punti.