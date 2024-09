Gasperini non si accontenta: “Abbiamo avuto più opportunità noi”

Atalanta-Arsenal, le parole di Gasperini ai microfoni di Sky Sport nel post partita della sfida di Champions contro i Gunners

Pari e rimpianti per l‘Atalanta di Gasperini, che al Gewiss Stadium ha sfiorato il colpo grosso sciupando una doppia clamorosa occasione con Retegui che, dopo aver fallito il calcio di rigore, ha sbagliato anche un tap-in che ha esaltato i riflessi di Raya. Ad ogni modo, sono tante le note positive per i nerazzurri, che hanno tenuto testa ai londinesi con una partita molto disciplinata da un punto di vista tattico.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gasperini ha affrontato diversi temi nella consueta intervista post partita: “Il rigore è sempre una grandissima occasione anche se mancava ancora tanto. Andare avanti 1-0 sarebbe stato importante: abbiamo fatto una prestazione di livello contro una squadra importante. Dispiace per il rigore sbagliato perché Retegui ha fatto una grande partta, forse la migliore da quando è arrivato qui: il gol sarebbe stato un bel premio”.

Il tecnico dell’Atalanta ha poi continuato: “Ammiro molto l’Arsenal, ha dimostrato di essere una squadra molto compatta, concreta. Abbiamo fatto una partita dalla quale usciremo migliorati, impareremo qualcosa. Il lavoro difensivo che hanno fatto Lookman, lo stesso Retegui difficilmente lo abbiamo avuto nelle nostre partite. Nel finale loro mi sembravano un po’ accontentarsi, siamo andati due-tre vicini al gol e penso che abbiamo avuto più opportunità noi. A centrocampo Ederson e De Roon hanno fatto una grande lavoro anche per la qualità del gioco. In ogni caso sono soddisfatto, dovremo portarci dietro in campionato ciò che abbiamo imparato oggi”.

Sulle difficoltà difensive evidenziate dalla squadra in questo inizio di stagione: “In difesa nelle ultime gare abbiamo avuto un po’ di difficoltà, ma abbiamo preso alcuni gol su palle inattive, subendo pochi tiri. Questo è stato il nostro tallone d’Achille, ma avevo detto che sarebbe stato facile da migliorare perché peggio di così era impossibile”.