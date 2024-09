Fuori da tutto dopo City-Inter: salta anche la Champions

Dopo Manchester City-Inter c’è il rischio che le cose si complichino in maniera importante: può saltare anche la Champions

Manchester City-Inter è stata la partita che ha aumentato fiducia e convinzione nella squadra di Inzaghi. I nerazzurri hanno capito che possono giocarsela con tutti e questo servirà nelle prossime partite europee.

Intanto però proprio dopo la sfida di mercoledì sera arriva una notizia che gela i tifosi: può saltare anche la Champions, il futuro è incerto. Non si tratta di calcio giocato, né tantomeno di Inter, ma la questione è ugualmente importante: il Manchester City rischia di finire fuori da tutte le competizione. Una ipotesi che getterebbe nel caos il calcio inglese, ma anche quello internazionale.

Il riferimento è all’ormai più che nota indagine che riguarda il Citizens e la presunta violazione di alcune norme relative alla Premier League. Nei giorni scorsi è iniziato il dibattimento e nei prossimi mesi dovrebbe arrivare la prima sentenza. Il rischio, se gran parte delle oltre cento accuse venissero giudicate corrispondenti al vero, è che la squadra campione d’Inghilterra venga estromessa dal campionato inglese. È questo ciò a cui punta le altre compagini di Premier League, ritenendo la penalizzazione una pena troppo morbida. Ma cosa accadrebbe con il City fuori dal campionato?

Manchester City, niente Premier ed esclusione anche dalla Champions

Prova a ipotizzare uno scenario il ‘The Telegraph’, che spiega come l’esclusione dalla Premier League possa significare l’estromissione del City anche da tutte le altre competizioni, Champions compresa.

Sicuramente, regolamento alla mano, sarebbe l’addio alla FA cup visto che il regolamento alla clausola 31 prevede che “quando un club viene escluso dal campionato in cui compete, il Professional Game Board [PGB] può rimuovere il club dalla competizione”. Per la Champions League, invece, le normative sono meno chiare, così come non si hanno certezze sul Mondiale per club. Certo un Manchester City senza Premier difficilmente potrebbe partecipare alle massime competizioni internazionali. Il caso è appena iniziato.