Esonero Fonseca, Allegri e Sarri sorpassati: c’è la terza via per il Milan

Derby decisivo per Fonseca, ma al Milan è già caccia al sostituto: c’è un grande favorito per la pole, il suo nome sbaraglia la concorrenza

Troppo brutto per essere vero. Il Milan contro il Liverpool ha mostrato la faccia peggiore di sé, forse la peggiore in un inizio stagione che già non aveva entusiasmato.

La sconfitta Champions ha riaperto in maniera importante le discussioni sul futuro di Paulo Fonseca, soltanto temporaneamente zittite dalla vittoria netta contro il Venezia. Il tecnico portoghese non gode della fiducia della piazza, questo ormai è chiaro e lo era già prima dell’inizio della stagione, ma ora sta venendo meno anche quella della società. I risultati dell’avvio di campionato, insieme a qualche scelta poco capita ai piani alti di Casa Milan, hanno fatto salire le quotazioni di un esonero.

Il derby sarà lo snodo cruciale: dentro o fuori, una sorta di finale per Fonseca che soltanto vincendo potrà essere al riparo da un destino che, ad oggi, appare ineluttabile. Esonero già scritto in caso di ko, mentre è ancora tutta da definire la strategia della società in caso di ribaltone: chi al posto dell’ex Roma. Di nomi ne sono stati fatti tanti in questi giorni, dal ritorno di Allegri all’arrivo di Maurizio Sarri, ma sarebbe un altro il grande favorito alla panchina rossonera.

Milan, scelto il sostituto di Fonseca: Terzic prende quota

Edin Terzic, 41 anni, ex allenatore del Borussia Dortmund è il grande favorito per la sostituzione di Fonseca alla guida del Milan. Non un’indiscrezione di mercato, ma una scelta dei bookmakers che donano la quota più bassa al tedesco come prossimo allenatore del Milan.

Il suo approdo sulla panchina rossonera entro gennaio è quotato ad appena 2 volte la posta, in netto calo rispetto al passato. Dietro di lui figura Maurizio Sarri con una quota di 2,5, mentre il nome di Allegri è bancato 3,5 volte la posta. Tra gli altri nomi c’è quello di Tuchel, dato a quattro, mentre in pochi credono alla permanenza di Fonseca. La sua conferma fino a gennaio è data a 5, stessa quota di un altro portoghese: Sergio Conceicao.

Nelle quota Snai trovano spazio anche nomi al momento improbabili come Klopp (dato a 25) o Zidane (dato a 50) che ha la stessa quota del trasloco di Ibrahimovic da dietro alla scrivania alla panchina.