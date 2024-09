DIRETTA Champions League, Atalanta-Arsenal 0-0 | Occasione per Martinelli, alto – LIVE

L’Atalanta torna in Cjampions League sfidando l’Arsenal e tenta un’altra impresa contro una big europea

Dopo aver surclassato lo scorso anno in Europa League Liverpool e Bayer Leverkusen, l’Atalanta proverà a tener fede al vecchio adagio del “non c’è due senza tre”, cercando la terza vittoria di prestigio contro una big europea: l’Arsenal. Nel giorno del ritorno in Champions League, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini dovrà misurarsi contro una compagine galvanizzata dalla recente vittoria nel “North London Derby” contro il Tottenham.

Al morale alto fa tuttavia da contraltare una situazione infortuni abbastanza allarmante, che costringerà Mikel Arteta a fare a meno di cinque elementi importanti, compreso il capitano Martin Odegaard. Anche i nerazzurri, però, non se la passano certo meglio, ma la vittoria in rimonta sulla Fiorentina ha dato nuova linfa al gruppo, annichilito dal pesante 0-4 in casa dell’Inter. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Arsenal

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Rice, Partey, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta.