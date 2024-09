Deferimento Figc e penalizzazione: cambia la classifica del campionato

Penalizzazione in classifica in arrivo, mensilità versate parzialmente fuori tempo massimo: c’è il comunicato della società

La Ternana col fiato sospeso per la possibile penalizzazione in classifica, dovuta ai mancati versamenti nei tempi prestabiliti delle ultime mensilità della scorsa stagione.

La società umbra non ha infatti inviato i versamenti delle ritenute Irper, risalenti ai mesi di maggio e giugno del 2024, entro la scadenza fissata per il 16 settembre. La Ternana non ha così rispettato le scadenze federali e c’è il serio rischio che la squadra venga penalizzata con 1 o 2 punti in classifica nel campionato di Serie C. Nuova tegola quindi per gli umbri, alle prese anche con la delicata vicenda sulla possibile cessione del club.

Serie C, penalizzazione in arrivo per la Ternana

Il rischio di un deferimento è alto e la Ternana rischierebbe così una penalizzazione in classifica, dopo l’avvio di campionato positivo della squadra allenata dall’ex Milan Abate.

Gli umbri nell’ultima partita hanno travolto per 3-0 il Pineto e hanno collezionato 7 punti nelle prime quattro giornate nel girone B del torneo di Serie C. Adesso però incombe la penalizzazione, con la Ternana che ha fatto il punto della situazione attraverso una nota sul proprio sito ufficiale: “La Ternana Calcio, in merito agli adempimenti federali con scadenza 16 settembre inerenti il versamento delle ritenute Irpef per le mensilità di maggio e giugno 2024 e dei contributi Inps di giugno 2024, comunica di aver parzialmente ottemperato al pagamento dei suddetti“.