Dalla Premier alla Serie A: Juve e Inter preparano il colpo da 30 milioni

Dalla Premier League alla Serie A: c’è il via libera dell’allenatore per la cessione a gennaio

A gennaio lascerà la Premier League per tornare a giocare in Italia: Inter, Napoli e Juventus pronte a sfidarsi.

La sessione estiva di calciomercato è terminata da circa tre settimane, ma i club italiani sono già al lavoro per i colpi da piazzare a gennaio. E in tal senso arriva una buona notizia per Juventus, Inter e Napoli, sulle tracce di un obiettivo di mercato in comune. Si tratta di Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese classe ’98, attualmente in forza all’Arsenal che nell’agosto del 2021 lo aveva prelevato dal Bologna versando circa diciotto milioni di euro nelle casse societarie del club rossoblu.

Ora per il giocatore nativo di Fukuoka – legato ai Gunners da un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 – si potrebbero concretamente riaprire le porte del massimo campionato italiano. Da tempo, infatti, sulle sue tracce ci sono Juventus, Inter e Napoli, intenzionate a riportare in Italia il difensore che il Bologna nel 2019 pescò dalla società belga del Sint-Truden investendo sette milioni di euro. Dopo due anni in Italia, durante i quali ha collezionato sessantaquattro gettoni di presenza tra Serie A e Coppa Italia, Takehiro Tomiyasu è volato in Inghilterra dove ha giocato oltre ottanta partite, ma ora potrebbe fare ritorno in Italia.

Calciomercato, via libera al ritorno di Tomiyasu in Italia

A gennaio, infatti, Takehiro Tomiyasu potrebbe lasciare l’Arsenal e tornare in Italia. Il difensore giapponese, attualmente alle prese con un infortunio al ginocchio, è da tempo nel mirino di Inter, Napoli e Juventus. E ora il tecnico dei Gunners Mikel Arteta avrebbe dato il via libera alla partenza del giocatore nipponico.

In particolar modo, secondo quanto appreso da SunSport, il club londinese vorrebbe incassare non meno di 25 milioni di sterline dalla cessione del giocatore, scivolato indietro nelle gerarchie di Mikel Arteta, il quale avrebbe appunto dato il via libera alla cessione del giocatore nella prossima sessione invernale di calciomercato, nonostante l’importanza di Takehiro Tomiyasu per i Gunners, anche e soprattutto per via della sua duttilità tattica che gli permette praticamente di agire lungo tutto la linea difensiva, dal centro alle fasce. Reduce da un infortunio al ginocchio, non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale in questa stagione che potrebbe proseguire in Italia: la Juventus potrebbe fare un tentativo in vista di gennaio, ma occhio anche alle ipotesi Inter e Napoli per Takehiro Tomiyasu.