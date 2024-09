Ultima chiamata, Fonseca esonerato: Allegri ha già detto sì al Milan

La sconfitta contro il Liverpool ha fatto ricomparire i fantasmi sulla stagione del Milan: Fonseca traballa ed Allegri ha detto sì

Un’illusione. Il poker al Venezia, come il gol di Pulisic nei primi minuti di Milan-Liverpool sembravano aver scacciato via i fantasmi dalla panchina di Paulo Fonseca. Nulla di tutto questo perché da quando i Reds sono entrati in partita, i rossoneri non sono più riusciti a rendersi pericolosi e hanno incassato tre gol.

Un 1-3 che ha fatto infuriare il popolo milanista che sugli spalti ha contestato apertamente la squadra. Una squadra che ora è chiamata ad un altro impegno difficilissimo: il derby contro l’Inter in programma domenica sera. Una stracittadina che diventa a questo punto vitale anche per il futuro di Paulo Fonseca: un risultato positivo è fondamentale per poter andare avanti con il tecnico portoghese, mentre un’altra sconfitta aprirebbe scenari di crisi che potrebbero avere conseguenze drastiche sulla stagione del Milan.

Una stagione che potrebbe vedere anche il clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri: è proprio il tecnico toscano il candidato numero 1 a prendere il posto di Fonseca in caso di esonero e avrebbe già dato la sua disponibilità.

Calciomercato Milan, via Fonseca per Allegri: “Ha già detto sì”

Massimiliano Allegri per salvare la stagione del Milan. È questa l’ipotesi più gettonata se Fonseca non dovesse riuscire a riaccendere i motori rossoneri ed è di questo che scrive Maurizio Pistocchi su ‘X’ subito dopo la sconfitta contro il Liverpool.

Secondo il giornalista “dopo la netta sconfitta con il Liverpool, 1-3 con tanti errori in fase difensiva, il futuro di Fonseca è appeso al derby con l’Inter: dovesse arrivare un’altra sconfitta, il destino del tecnico sarebbe segnato”. Un esonero con già pronto il nome del sostituto, visto che – sempre secondo Pistocchi – “la dirigenza rossonera è da tempo in contatto con Allegri, che viene considerato l’uomo giusto per mettere a posto la fase difensiva. Il tecnico ha già dato il suo assenso ad un clamoroso ritorno sulla panchina milanista”.

Cinque giorni quindi per capire se davvero ci sarà il ribaltone in casa Milan con Fonseca che deve vincere il derby (o almeno non perderlo) per provare a tenersi stretta la panchina. In caso contrario l’addio sarebbe probabile e il nome dell’eventuale sostituto è uno solo: quel Massimiliano Allegri che ha già vinto uno scudetto in rossonero e sarebbe pronto a riprovarci.