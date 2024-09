Milan-Liverpool, Fonseca è preoccupato: “Siamo fragili. Ecco perché sono stato scelto”

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca al termine del match di San Siro tra Milan e Liverpool, valevole per la prima giornata di Champions League

Finisce nei peggiori dei modi Milan-Liverpool per i rossoneri. La squadra di Paulo Fonseca, passata in vantaggio con il gol di Christian Pulisic, ha subito la rimonta dei Reds, facendo arrabbiare i proprio tifosi, che hanno così deciso di contestare pesantemente.

C’è davvero poco da salvare per il Diavolo, che esce da San Siro con le ossa rotte: “Non è stato un problema di atteggiamento. Abbiamo cominciato bene la partita, dopo i due gol da palla inattiva la squadra ha perso equilibrio e ha iniziato a fare degli errori. Il Liverpool è stato più forte in tutto. E’ evidente che abbiamo diversi problemi. Se guardiamo alla partita, la squadra manca di coraggio e quando si sbaglia perde sempre più tranquillità. Difensivamente siamo fragili, sia nelle situazioni di uno contro uno sia quando sei chiamato a scivolare”.

Milan-Liverpool, Fonseca: “Così si risolvono i problemi”

Paulo Fonseca è visibilmente provato a fine partita, sapendo che sarà difficile cambiare registro già contro l’Inter, ma i tifosi si aspettano risposte subito:

“I problemi si risolvono lavorando, facendo vedere quello che si è fatto bene e quello che si è sbagliato. E’ difficile giocare contro il Liverpool e in questa situazione che viviamo è ancora più complicato”.

Fonseca chiaramente non molla ed è convinto di poter rialzare il Milan: “Sono stato scelto per cambiare il modo di giocare della squadra ed è quello che sto cercando di fare. Cambiare tanto è sempre difficile, lo sapevo bene. Non abbiamo tanto tempo, ma devo continuare a provare a far giocare la squadra come so fare”.