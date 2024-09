Juve e Milan respinte: “Offerte rifiutate”. Servono almeno 40 milioni

Juventus e Milan hanno provato l’affondo per il gioiello del calcio europeo: big italiane però al palo, offerte rispedite al mittente

Già da qualche stagione a questa parte, c’è un gioiello del calcio ucraino che ha attirato le attenzioni delle big europee e italiane.

Ci riferiamo a Georgiy Sudakov, stella dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina. Il classe 2002 inizialmente è stato accostato alla Juventus, con il Dt Giuntoli che lo ha seguito concretamente anche con alcuni blitz allo stadio come ad esempio nel settembre 2023 per la sfida di San Siro delle qualificazioni all’Europeo tra l’Ucraina e la Nazionale azzurra di Spalletti. Successivamente la ‘Vecchia Signora’ ha fatto altre scelte nel ruolo puntando a centrocampo su Koopmeiners e Douglas Luiz, i due pezzi da novanta dell’ultimo mercato della dirigenza della Continassa.

Calciomercato, Sudakov svela: “Lo Shakhtar ha rifiutato le offerte di Juventus e Milan”

Ma non solo. Anche il Milan ha sondato concretamente Sudakov in passato, senza dimenticare la corte del Napoli sempre per la nostra Serie A.

Alla fine però Sudakov è rimasto allo Shakhtar, malgrado anche l’interesse di diverse società in Premier League. Il sodalizio ucraino valuta non meno di 40 milioni il fantasista, cifra che al momento però in Europa nessuno ha messo sul piatto. Intanto lo stesso Sudakov è uscito allo scoperto, confermando l’interesse delle big italiane nei suoi confronti: “Se è vero che Juventus e Milan mi volevano? “Sì, ho ricevuto quelle offerte. Però sono state rifiutate dallo Shakhtar“, ha rivelato il 22enne giocatore al quotidiano ‘Repubblica’. Sudakov ha un contratto fino al dicembre 2028 con la squadra di Donetsk.