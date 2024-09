Inzaghi ribalta l’Inter: non solo Lautaro, altri due big restano fuori

Esordio stagionale dell’Inter in Champions League nella tana del Manchester City di Guardiola: si preannunciano tante novità nello scacchiere di Simone Inzaghi

La mossa che non ti aspetti, all’esordio stagionale in Champions League e contro la favorita del torneo. L’Inter è attesa questa sera dal big match contro il Manchester United e Simone Inzaghi medita una scelta clamorosa.

Una notte di riflessione per l’allenatore piacentino e nelle prossime ore dopo l’ultimo risveglio muscolare arriverà la decisione definitiva su Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro rischia infatti seriamente di partire dalla panchina, viste le condizioni fisiche non ottimali di questa prima parte di stagione. Il bomber argentino è ancora a secco di reti e nella trasferta di Monza ha confermato le difficoltà e il periodo buio con la casacca dei campioni d’Italia. Inzaghi vuole anche preservare Lautaro per il derby di domenica sera contro il Milan, sfida evidentemente altrettanto importante e forse dal peso specifico superiore rispetto al match europeo nella tana del City di Guardiola e Haaland.

Inter, mini rivoluzione con il Manchester City: Lautaro Martinez, Pavard e Mkhitaryan verso l’esclusione

Inzaghi scioglierà le riserve solo nelle prossime ore, ma Lautaro potrebbe davvero accomodarsi in panchina almeno inizialmente ed essere utilizzato come asso nella manica a gara in corso dal mister nerazzurro.

L’allenatore dell’Inter vuole evitare anche guai fisici al ‘Toro’ argentino, considerando che anche a causa degli impegni con la nazionale ha dovuto affrettare la preparazione precampionato. Inoltre c’è un occhio di riguardo da parte di Inzaghi per la stracittadina contro il Milan, secondo big match consecutivo dopo la trasferta con il Manchester City. Si scalda quindi Taremi in attacco per rimpiazzare Lautaro Martinez al fianco di Thuram, con l’iraniano ex Porto che è l’unica carta a disposizione nel reparto offensivo dietro alla ‘Thu-La’ vista l’indisponibilità di Arnautovic (Correa non è in lista, ndr).

Oltre Lautaro, Inzaghi prepara una mini rivoluzione rispetto all’Inter dei titolarissimi: anche Pavard e Mkhitaryan rischiano l’esclusione dopo la prestazione negativa di Monza, con Bisseck e Zielinski in rampa di lancio per scendere in campo dal primo minuto. Inzaghi dovrà rinunciare all’infortunato Dimarco a sinistra (spazio a Carlos Augusto), mentre Darmian è favorito su Dumfries sulla corsia opposta.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.