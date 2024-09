Non solo Dimarco, altro guaio per Inzaghi: nuova assenza per Manchester | VIDEO CM.IT

L’Inter sarà di scena domani sera nella tana del Manchester City: altra defezione per Simone Inzaghi per l’esordio in Champions League

L’Inter a caccia del riscatto dopo il passo falso di campionato contro il Monza: in attesa del derby con il Milan, la formazione campione d’Italia renderà visita alla corazzata Manchester City per l’esordio stagionale in Champions League.

Come previsto non ci sarà Federico Dimarco tra i convocati di Simone Inzaghi, dopo l’affaticamento al flessore della coscia accusato dal nazionale italiano nell’ultima trasferta in Brianza. Il canterano ha svolto terapie e non si è allenato questa mattina nella rifinitura con il resto del gruppo. Ma c’è un’altra defezione nel gruppo nerazzurro: un attacco influenzale ha messo ko Arnautovic, che quindi non volerà alla volta di Manchester nel pomeriggio insieme alla squadra. Ancora ai box il lungodegente Buchanan, inserito nella lista Champions e che potrebbe tornare disponibile a fine ottobre.

Inter, anche Arnautovic salta il Manchester City: la probabile formazione

Senza Dimarco ci sarà spazio quindi sulla corsia mancina per Carlos Augusto, protagonista dell’assist vincente domenica sera per Dumfries.

L’olandese, subentrato a Monza e decisivo nel finale, è invece in vantaggio su Darmian sulla corsia opposta. Rispetto alla sfida dell’U-Power Stadium si rivedranno inoltre dal primo minuti i titolarissimi Bastoni, Barella e Calhanoglu, mentre Acerbi si riprenderà una maglia da titolare a spese di de Vrij. In attacco confermata la coppia Thuram-Lautaro Martinez, con il capitano a caccia del gol perduto. Con Arnautovic indisponibile e Correa fuori dalla lista, Inzaghi in panchina nel reparto offensivo avrà così a disposizione il solo Taremi.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.