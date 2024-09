Inter, tre giocatori per Lautaro Martinez: l’offerta è insensata

L’Inter trema, assalto a Lautaro Martinez dalle proporzioni considerevoli: tre giocatori sul piatto per arrivare all’argentino

E’ una Inter che in questo avvio di stagione sta alternando grandi prestazioni a cali di tensione. Ha decisamente deluso le attese il pari con il Monza, per di più pareggiando soltanto nel finale di gara. I nerazzurri non sono ancora al massimo del loro potenziale e ancora non si è visto, fin qui, il vero Lautaro Martinez, ancora a secco di gol.

Quelli, di sicuro, arriveranno. Magari già a partire dalla sfida contro il Manchester City, nel debutto in Champions League. Nel frattempo, il capitano nerazzurro viene tenuto d’occhio in campo e fuori. Sul mercato, nonostante il rinnovo con i campioni d’Italia fino al 2029, ci sono tanti estimatori per lui. In particolar modo proprio in Inghilterra, dove c’è una squadra disposta a una autentica follia per lui.

Il Chelsea, in vista della prossima estate, tornerà alla caccia di un grande centravanti, dopo le scelte errate degli ultimi anni. In cima alla lista, rimane Victor Osimhen, ma secondo quanto riportato dalla testata giornalistica dedicata ai nerazzurri ‘interlive.it’, c’è un’idea ben precisa per mettere le mani su Lautaro. I londinesi, consci del fatto che la valutazione dell’argentino superi abbondantemente i cento milioni di euro, intenderebbero abbassarla inserendo nella trattativa addirittura tre giocatori. Uno per reparto: il difensore Badiashile, il centrocampista Chukwuemeka e l’attaccante Mudryk. Al momento, però, appare difficile che l’Inter valuti un addio del suo giocatore più rappresentativo.