DIRETTA Champions League, Bologna-Shakhtar Donetsk: le formazion UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Italiano e lo Shakhtar Donetsk di Pusic in tempo reale

Per il Bologna è arrivato il grande giorno dell’esordio assoluto in Champions League. In Emilia per l’anticipo del mercoledì arriva lo Shakhtar Donetsk che invece è un veterano della massima competizione europea per club. La sfida sarà diretta dall’arbitro norvegese Saggi.

Da un lato i rossoblu di Vincenzo Italiano vanno a caccia del primo successo stagionale dopo un avvio difficile in Serie A. Nelle prime quattro giornate di campionato sono arrivati appena 3 punti frutto dei pareggi contro Udinese, Empoli e Como a fronte del ko contro il Napoli. L’obiettivo è quello di partire col piede giusto per provare a entrare nelle prime 24 in classifica per accedere ai playoff. Dall’altro lato nemmeno gli arancioneri di Marino Pusic se la passano benissimo: sabato è arrivato il largo successo sul Karpaty Lviv, ma in cinque turni hanno già perso due partite e occupano solo il settimo posto nel campionato ucraino. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, così come in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Now. Non esistono precedenti ufficiali tra le due formazioni. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra Bologna e Shakhtar Donetsk live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Bologna-Shakhtar Donetsk

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Fabbian, Freuler, Moro; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Zubkov, Sikan, Eguinaldo. All. Pusic