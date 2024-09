Allerta meteo, l’esordio in Champions a rischio

Pronti per un’altra grande serata di calcio spettacolo Champions League, ma c’è un match a rischio per il maltempo: le ultime

Dopo le prime gare di ieri sera, prosegue la tre giorni inaugurale del nuovo format della Champions League. Gol ed emozioni non sono mancati ventiquattr’ore fa, il programma prevede altri match molto interessanti stasera. Ma il debutto di una delle italiane in lizza potrebbe essere fortemente condizionato dal maltempo.

C’è infatti forte pioggia su Bologna, dove alle 18.45, al ‘Dall’Ara’, è previsto l’esordio nella competizione contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Diluvio sul capoluogo emiliano già da ieri, da oggi alle ore 12 è scattata l’allerta rossa. Il prato è stato lasciato scoperto, come da disposizioni ufficiali, per ultimare i preparativi in vista della partita, ma il terreno, a questo punto, potrebbe essere pesantissimo.

Come riportato dall’Ansa, i delegati Uefa non hanno dato comunicazioni alle due squadre e dunque il match, in questo momento, dovrebbe disputarsi regolarmente. Ma per capire quale sarà l’effettiva situazione, soltanto alle 17.30, momento del sopralluogo della squadra arbitrale in campo, si capirà se il terreno di gioco sarà realmente praticabile oppure no.