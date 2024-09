Youth League, cambia tutto: 88 squadre e due campionati, ecco il nuovo format

Ecco il nuovo format della Youth League 2024-25 composta da 88 squadre e due percorsi differenti: come funziona il torneo

Cambia la Champions League e cambia anche la Youth League 2024-25. Dal 2013, l’UEFA promuove questo torneo, parallelo alla competizione più importante per club d’Europa, facendo affrontare le giovanili delle migliori squadre del continente.

Con l’allargamento dei partecipanti alla nuova Champions, aumenta anche il numero di partecipanti alla competizione dedicata agli Under 19. L’Italia quest’anno porta sei squadre: le giovanili di Atalanta, Bologna, Juventus, Inter e Milan, ma anche l’under 19 del Sassuolo che ha vinto lo Scudetto nella passata stagione. I percorsi delle prime cinque, però, sarà separato da quello dei neroverdi allenati da mister Bigica. Scopriamo nel dettaglio come funziona il nuovo format della Youth League.

Youth League, due tornei in uno: ecco il nuovo format con 88 squadre

Innanzitutto, va detto che ci sono due percorsi iniziali differenti. Da una parte le 36 squadre under 19 delle società che già partecipano alla Champions League. E in questo caso, il format è praticamente identico. Il calendario rispecchia il torneo ufficiale, ma con due partite in meno. La fase a campionato si sviluppa con le prime sei giornate identiche a quelle della Champions League, dunque con le stesse società che si affrontano nelle rispettive categorie. I club che chiuderanno la fase a campionato dal 1° al 6° si affronteranno in una gara secca dei sedicesimi di finale contro club classificati dal 17° al 22° posto. Le squadre classificate dal 7° al 16° posto affronteranno i dieci club che si sono qualificati attraverso il percorso dei campioni nazionali.

Il percorso dei campioni nazionali prevede la partecipazione di 52 squadre, coloro che hanno vinto il rispettivo campionato under 19 o che sono arrivate seconde in classifica se quella vincitrice è già inserita nella Youth League con fase a campionato. Queste 52 squadre si affrontano in una fase ad eliminazione diretta composta da tre turni di andata e ritorno. Nel primo turno, però, partecipano 24 squadre (12 partite), di federazioni classificate basse nel ranking. Nel secondo turno, si aggiungono i club delle 28 federazioni più alte nel ranking. I vincitori del secondo turno passano al terzo turno. I dieci vincitori del terzo turno del percorso dei campioni nazionali accederanno ai sedicesimi di finale e si mischieranno ai club della Youth League della fase a campionato. A partire dagli ottavi di finale ci sarà un nuovo sorteggio. Il torneo si concluderà con la final four: semifinali e finale giocate in una sede neutra.

Il Sassuolo partecipa al secondo turno del percorso dei campioni nazionali in programma il 23 ottobre e affronterà la vincente di Daugavpils (LET)-Cliftonville (NIR). Le altre del percorso Champions League, invece, cominciano già questa settimana e affronteranno esattamente le stesse squadre giovanili degli avversari di Champions di Juventus, Inter, Milan, Bologna e Atalanta.