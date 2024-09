Partita sospesa, il motivo è incredibile: non era mai successo prima

Partita sospesa, il motivo è incredibile. Ecco cos’è successo nel weekend in Italia: la ricostruzione

Un’altra partita sospesa, stavolta però il motivo ha davvero dell’incredibile. Sta facendo discutere quanto successo su un campo di calcio italiano.

Nella partita di Under 15 Nazionale tra Messina e Crotone, infatti, la formazione siciliana ha subito una sconfitta umiliante, incassando ben 10 gol. Il match, inoltre, è stato sospeso dall’arbitro all’inizio del secondo tempo a causa dell’infortunio di un giocatore.

Il motivo? Il forfait del giovane calciatore ha ridotto ulteriormente l’esiguo numero di atleti schierabili dal Messina, dal minimo di 8 a 7. L’episodio ha scatenato critiche e forti polemiche.

Messina-Crotone Under 15, gara sospesa: ecco il motivo

Solo 8 giocatori del Messina erano disponibili ed arruolabili per scendere in campo nel weekend. L’infortunio durante la ripresa ha così costretto l’arbitro a sospendere l’incontro, dato che Messina non poteva più schierare il numero minimo di giocatori previsto dal regolamento (8).

Come comunicato dal Crotone nel report del sito ufficiale, “al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo l’arbitro sospende la gara per la mancanza del numero minimo di calciatori del Messina”. Si registra così un’altra pagina nera per il calcio giovanile italiano.