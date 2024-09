PAGELLE E TABELLINO MILAN-LIVERPOOL 1-3: Pulisic non basta, Calabria e Loftus-Cheek non pervenuti

Pagelle e tabellino di Milan-Liverpool, match di San Siro valevole per la prima giornata di Champions League

Finisce tra i fischi la partita tra il Milan e il Liverpool. Ad esultare sono gli inglesi che si impongono in rimonta per 3 a 1.

Dopo due minuti il Milan passa in vantaggio con Christian Pulisic, che sfrutta una sponda di Morata. Qualche minuto dopo i Reds colpiscono la traversa con Salah. Le palle inattive puniscono il Diavolo e Konate e van Dijk ribaltano la partita di testa. Il 3 a 1 finale arriva con Szoboszlai al 66esimo.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 4,5 – Dal 53′ Torriani 6

FLOP Calabria 4 – E’ in sofferenza costante sugli attacchi del Liverpool. Spesso risulta fuori posizione e quando è chiamato a prendere delle scelte le sbaglia. Causa una punizione evitabile, dalla quale nasce il primo gol che fa iniziare la rimonta del Liverpool. Dal 67′ Emerson Royal 5,5

Tomori 5,5 – Dall’83’ Gabbia s,v,

Pavlovic 4,5

Hernández 6

Loftus-Cheek 4,5 – Dal 67′ Abraham 6

Fofana 4,5

Reijnders 5

TOP Pulisic 7 – Il gol che illude il Milan è suo. Un diagonale perfetto a battere Alisson dopo una galoppata partita da metà campo. Oltre alla rete, però, l’americano è colui che si dimostra più vivace e al centro del gioco. Spesso però predica nel deserto.

Morata 5,5 – Dall’83’ Okafor s.v.

Leao 6

All. Fonseca 5 – L’inizio di gara con il gol di Christian Pulisic è solo un’illusione. Dietro si continua a ballare troppo, inaccettabile subire due gol su palla inattiva, come successo stasera. Contro l’Inter servirà un Milan diverso per evitare una figuraccia.

LIVERPOOL

Alisson 6

Alexander-Arnold 6,5 – Dal 79′ Gomez s.v.

Van Dijk 7

Konaté 7

Tsimikas 6,5

Gravenberch 7

Mac Allister 7 – Dal 92′ Endo s.v.

Salah 6,5 – Dal 92′ Chiesa s.v.

Szoboszlai 7,5

Gakpo 6,5 – Dal 67′ Luis 6,5

Jota 6 – Dal 67′ Nunez 6

All. Slot 7

TABELLINO

MILAN-LIVERPOOL 1-3

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlović, Hernández; Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leão. A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, E. Royal, Terracciano; Musah, Zeroli; Abraham, Chukwueze, Okafor. All.: Fonseca.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Jota. A disp.: Jaroš, Kelleher; Bradley, Gomez, Quansah, Robertson; Endo, Jones, Morton; Chiesa, Díaz, Núñez. All.: Slot.

GOL: 2′ Pulisic (M), 24′ Konate (L), 41′ van Dijk (L), 67′ Szoboszlai (L)

AMMONITI: 22′ Calabria (M), 31′ Fofana (M), 79′ Konate (L)

ESPULSI:

Arbitro: Espen Eskås (NOR).