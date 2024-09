Milan-Liverpool finisce prima: i tifosi lasciano San Siro, la scelta della Curva Sud

Ecco come si è concluso Milan-Liverpool, primo match di Champions League che si è giocato a San Siro: la scelta della Curva Sud

Milan-Liverpool non è andata proprio come si aspettavano i tifosi rossoneri. Il gol di Christian Pulisic ha illuso tutti, poi i Reds l’hanno ribaltato, per via dei solito problemi difensivi del Diavolo, che subisce due reti da palla inattiva.

I tifosi del Milan, così, dopo qualche timido fischio al termine del primo tempo hanno deciso di protestare diversamente. Sul risultato di 3 a 1, a circa dieci minuti dalla fine, molti fan, soprattutto quelli del primo anello arancione hanno deciso di abbandonare anzitempo lo stadio.

Milan-Liverpool, protesta della Curva Sud

La scelta della Curva Sud, invece, è stata diversa: la tifoseria organizzata ha infatti deciso di non incitare più i propri giocatori per qualche minuto, prima di invitarli a ‘tirare fuori i c**lioni‘.

Finisce così nel peggiore di modi Milan-Liverpool per i colori rossoneri, tra i fischi assordanti di un intero stadio. I tifosi, poi, hanno continuato i propri cori di protesta contro la squadra, che ha comunque deciso di presentarsi sotto il settore della Curva Sud, come fanno di solito al termine di ogni partita.