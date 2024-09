Lazio, Baroni: “Non ci dormo la notte. Ecco come sta Castellanos”. E Gila fa mea culpa

La Lazio centra la seconda vittoria stagionale e sale a quota 7 punti battendo 2-1 il Verona: le parole di Baroni in conferenza stampa

La Lazio batte 2-1 il Verona e centra la seconda vittoria della stagione dopo quella all’esordio col Venezia. La squadra di Baroni sale così a 7 punti in classifica, a -3 dalla capolista Udinese. Ancora in gol Dia e Castellanos dopo le reti al Milan, con i biancocelesti che confermano l’ottima vena offensiva ma pure una debolezza difensiva.

Di tutto questo ha parlato in conferenza stampa il tecnico Marco Baroni:



Chi è entrato dalla panchina ha fatto molto bene. “Io intanto alla squadra dico che qui si gioca tutti e s elo dico lo faccio. Vanno in campo e devono essere pronti, sono entrati bene. Nel momento più difficile della partita. Sono contento, di tutta la gestione della partita della squadra, avevo chiesto ai ragazzi di fare una partita di voglia, con la ricerca continua del gol. Quando trovi squadre come il Verona che si abbassano con due trequartisti che non ti danno riferimenti, molto stretti centralmente. Andiamo verso qualche palla che possiamo risparmiaci, ma poi abbiamo fatto molto meglio”.

Come sta Castellanos? “Domani farà esami strumentali, io penso non sia nulla di grave ma qualcosa ha sentito. Purtroppo non è facile recuperare dalla nazionale e i lunghi viaggi, non è facile recuperare, vediamo”.

Su Zaccagni? “È il nostro capitano, ha grandi qualità, deve trovare la condizione migliore, sta anche modificando alcune cose per venire incontro alle mie caratteristiche. Era abituato a tenere la linea, invece ora viene dentro al campo e può essere devastante. Ha fatto bene anche Lazzari, la squadra ha spinto e creato tanto. Il Verona stasera ha fatto meno del solito a livello offensivo perché ha trovato una Lazio che non glielo ha permesso. Ci sono segnali di crescita”.

Gioca con soli due nuovi acquisti dall’inizio. “Questa squadra va lanciata, ci sono giovani interessanti. Noi dobbiamo lavorare sul collettivo, dobbiamo sacrificarci insieme, preferisco sempre un giocatore che può segnare in più. Mi danno durante la settimana la convinzione d. Il primo gol è una responsabilità mia, perché ci siamo fatti trovare aperti, avevamo preparato la partita”.

Equilibrio? “Ci si lavora. In questo momento preferisco che la squadra abbia il coraggio di tirare, crare occasioni ed essere sempre pericolosa perché so che l’altra parte la mettiamo insieme. Nel primo tempo avevamo i terzini alti e partiva anche il mediano, su quello dobbiamo lavorare. La squadra è molto partecipativa”.

Come mai hai scelto di cambiare scegliendo la Lazio pur avendo un contratto col Verona? “C’è stata un’annata difficlissim,a tutti insieme abbiamo fatto qualcosa di importante. Ho dato tutto quello che avevo, ho sentito la necessità di cambiare qualcosa. Poi è venuta la mia grande occasione e sono stra-contento, non dormo la notte perché voglio dare tutto a questa squadra. È un’occasione per me ma per tutti”.

Questo Verona ha più qualità del tuo? “Sono concentrato sulla mia squadra, ma il Verona ha fatto ottime partite, è in salute mentalmente e fisicamente. Conosco molti giocatori, quindi so che farà un campionato importante e questo dà valore alla nostra prestazione”.

Lei crede che questa squadra possa permettersi in tutte le partite di avere questo modulo con questi giocatori? Non rischiano di pagarla troppo difensori e centrocampisti? Poi tanti tiri, ma solo due gol. “Ci è mancato il gol per chiudere la partita, però io sono partito da lì. Intanto l’anno scorso la squadra era 15esima per tiri in porta, so che l’allenava Sarri ed è un riferimento per noi. Ho cercato di correggere qualcosa, in questo momento però dobbiamo essere pericolosi, poi il resto arriva. Poi non so se giocheremo tutte le partite con quattro attaccanti, ma finché c’è spirito di collaborazione, corsa, intensità ce lo potremo permettere”.

Lazio-Verona, Gila: “Anche colpa mia sul gol. Voglio dimostrare di poter fare il titolare”. E su Gigot…

Tocca poi a Mario Gila prendere la parola in conferenza.

Come stai? “È stato difficile non giocare, ma sono contento per la vittoria della squadra e per le sensazioni”.

Avete avuto responsabilità sul gol? “Me la prendo anche io insieme al mister la responsabilità, abbiamo commesso uno sbaglio in difesa. Stiamo facendo errori che non dobbiamo fare, ci complicano le partite. Dobbiamo lavorare su questo aspetto, non dobbiamo subire gol ed essere più concentrati”.

Quanto è distante questo equilibrio difensivo con i terzini che spingono tanto? “Quando giochi con due terzini di quel tipo che cercano sempre l’attacco ci manca un po’ l’equilibrio. Noi centrali e centrocampisti sappiamo che dobbiamo essere più concentrati, è l’idea del mister per questa Lazio. Cercheremo di essere più equilibrati, ma la sensazione di volere la partita ci dà fiducia”.

Che stagione vuoi che sia per te? “Cercherò la stabilità, rimanere titolare, dimostrare che non sto bene solo per metà stagione, devo lavorare e stare concentrato sulla partita per ritrovare il livello dello scorso anno”.

Sarri ti ha cambiato la carriera. Ora pensi sia difficile con Baroni? “Sento che mi abituo facile ai nuovi moduli, mi piace difendere in avanti, sono stato fuori tanto tempo e oggi dovevo trovare le sensazioni corrette nei 90 minuti. Sono contento perché siamo riusciti a prendere 3 punti ma avete ragione, non ho fatto il mio meglio”.

Su Gigot. “Un giocatore molto bravo, serio, ci può dare tantissima grinta, è un giocatore molto aggressivo, sono contento di averlo in squadra. Gli manca prendere il ritmo e abituarsi alla Serie A, ma è un giocatore di ottimo livello”.