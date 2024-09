La scelta è stata fatta: Allegri torna in una big di Serie A

La scelta è stata fatta. Massimiliano Allegri può tornare subito ed in una big di Serie A: tutti gli aggiornamenti

Massimiliano Allegri, dopo il brusco addio alla Juventus, vuole tornare subito in corsa e rimane in attesa di una chiamata importante. In estate il tecnico toscano ha nuovamente declinato i sondaggi dei ricchissimi club arabi.

L’obiettivo è quello di tornare al più presto, possibilmente in Serie A. “Sta bene, ma è un po’ agitato. Ritorno in panchina? Allenare gli piace molto, speriamo che trovi qualcosa”: recentemente ha parlato così anche il padre dell’allenatore, Augusto Allegri. Diverse panchine, anche delle big italiane, sono già in discussione ed Allegri ed il suo entourage sono alla finestra. Per il tecnico potrebbe rispuntare l’ipotesi Roma.

Allegri, i tifosi della Roma hanno già scelto: tutti i dettagli

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe il sostituto ideale di Daniele De Rossi in caso di nuovi risultati negativi ed esonero dell’attuale allenatore della Roma.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔥In caso di nuovi risultati negativi ed esonero #DeRossi, la #Roma🟡🔴 su quale tecnico dovrebbe puntare❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 17, 2024

Il più votato, con il 43,1% delle preferenze, è proprio Massimiliano Allegri davanti a Maurizio Sarri. L’ex Juve e Lazio riceve il 26,4% delle preferenze, mentre non scaldano particolarmente i votanti i nomi di Xavi e Tuchel. I due tecnici incassano rispettivamente il 18,1% e 12,5%.