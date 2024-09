Juventus-Psv, l’Intelligenza artificiale lo aveva già previsto

Grande spettacolo in Juventus-Psv in Champions League, l’Intelligenza artificiale aveva già previsto cosa sarebbe successo: clamoroso

E’ toccato alla Juventus inaugurare la nuova Champions League, nel match casalingo contro il Psv Eindhoven. Un evento che i bianconeri hanno onorato nel modo giusto, con un po’ di sofferenza all’inizio della partita ma poi decollando dopo il gol di Yildiz e iniziando a sciorinare calcio.

Finalmente, la versione più convincente della nuova Juventus di Thiago Motta. L’italobrasiliano sta iniziando a vedere tradotti sul terreno di gioco i suoi concetti e nel frattempo sta iniziando a toccare con mano i progressi dei nuovi arrivati, gradualmente sempre più dentro alla manovra, dimostrando di non avere preconcetti per quanto riguarda alcuni della ‘vecchia guardia’, come Weston McKennie, schierato da titolare e in gol con un inserimento chirurgico.

Una ottima prestazione da parte della Juventus che l’Intelligenza artificiale, sorprendentemente, aveva previsto. Il web creator Luca Toselli, autore qualche settimana fa dell’intervista a Szczesny, ha postato sul suo profilo ‘X’ uno screen in cui chiedeva all’IA quale sarebbe stato il risultato della partita tra i bianconeri e il Psv. Con la risposta che spiazza: con ore di anticipo, il risultato finale veniva individuato in un 2-1 a favore degli uomini di Thiago Motta. Che le nuove frontiere della tecnologia permettano anche di “guardare nel futuro”?