Juventus, esce zoppicante: piccolo allarme in vista del Napoli

L’unico neo di una serata perfetta per la Juventus: Thiago Motta lo tira fuori a inizio ripresa, preservandolo in vista del big match di campionato contro il Napoli

La Juventus sul velluto con il PSV Eindhoven grazie al gioiello di Yildiz e alle reti firmate da McKennie e Nico Gonzalez dopo 52 minuti di gioco.

Ritorno in Champions League per il momento da leccarsi i baffi per la squadra bianconera e Thiago Motta, con il tecnico alla prima assoluta da allenatore nella massima competizione europea. L’unico e piccolo allarme per il momento di una serata perfetta lo ha fatto scattare capitan Gatti, uscito un po’ zoppicante durante la sostituzione con Danilo. Il difensore della Nazionale azzurra ha rimediato un colpo nel primo tempo e Motta lo ha tirato fuori dopo il 3-0 di Nico Gonzalez anche a livello precauzionale in vista del big match di campionato in programma sabato pomeriggio sempre all’Allianz Stadium contro il Napoli dell’ex Antonio Conte.

Gatti – autore di un’altra prestazione impeccabile al fianco di Bremer – uscendo dal terreno di gioco ha consegnato la fascia a Danilo, prima di ricevere l’abbraccio in panchina di Thiago Motta. Applausi per entrambi da parte del pubblico bianconero che qualche minuto dopo ha riservato un’ovazione a Kenan Yildiz, trascinatore questa sera della ‘Vecchia Signora’.