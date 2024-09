“Incompetenza insopportabile”, scoppia la bufera su Rabiot

Adrien Rabiot al Marsiglia, un trasferimento che continua a far discutere: frasi al veleno sul francese

Mancava soltanto l’ufficialità, adesso è arrivata. Il Marsiglia ha annunciato che Adrien Rabiot è un nuovo giocatore del club. Avventura, per l’ex giocatore della Juventus, già iniziata tra le discussioni, non solo quelle dei tifosi del Psg che non hanno preso certo bene la notizia.

Una scelta, quella di Rabiot, ritenuta discutibile dagli addetti ai lavori, così come la gestione complessiva della sua situazione. L’agente Bruno Satin, intervenuto ai microfoni di ‘RMC Sport’, si è espresso in maniera molto critica, chiamando in causa Veronique, la madre-agente del calciatore. “Quello che è successo a Rabiot è dovuto all’incompetenza delle persone che lo hanno accompagnato – ha spiegato – Si fa accompagnare dalla madre, quando invece dovrebbe farsi assistere da un professionista. Se fosse così, sarebbe nella top 10 europea. Ho parlato con il direttore sportivo dell’Atletico Madrid e mi ha detto di aver avuto due conversazioni con la madre di Rabiot, tagliando corto quando lei aveva iniziato a spiegare dove avrebbe dovuto giocare il figlio. E’ insopportabile, stanca ben presto tutti i professionisti”.