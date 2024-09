Guardiola bussa al Milan: pronto a pagarlo più del doppio per portarlo al City

Il mercato del Milan deve fare i conti con le richieste di Guardiola. Il manager del Manchester City ha puntato un titolarissimo di Fonseca

Il Manchester City affronta l’Inter sul campo e guarda al Milan per il mercato. Domani sera all’Ethihad Stadium’, i campioni d’Inghilterra di Pep Guardiola sfideranno i campioni d’Italia di Simone Inzaghi in un remake della finalissima di Champions del 2023 a Istanbul.

Nonostante i problemi extra campo legati all’inizio del processo per 115 violazioni delle norme della Premier League tra il 2009 ed il 2018, il Manchester City non ha smesso di pensare a come rinforzarsi nelle prossime sessioni di calciomercato. In estate gli Sky Blues hanno portato a termine soltanto un paio di operazioni: il ritorno a costo zero di Gundogan dal Barcellona e l’acquisto di Savinho dal club satellite del Troyes dopo il prestito al Girona. Ma già a gennaio, specie se la sentenza dovesse essere favorevole, si annunciano nuovi ricchi colpi per potenziare la rosa a disposizione di Guardiola e provare a conquistare un altro Triplete.

Calciomercato Milan, Reijnders nel mirino di Guardiola: prezzo raddoppiato

In Spagna si parla molto di un Real Madrid interessato a Rodri, centrocampista che ha fatto le fortune del Manchester City nelle ultime stagioni. Ma a prescindere dalla sua permanenza, gli inglesi hanno messo nel mirino un altro mediano: Tijjani Reijnders.

Secondo quanto riportato dal sito ‘fichajes.net’, Guardiola sarebbe stato stregato dalle qualità tecniche del 26enne centrocampista olandese. Per non parlare della sua duttilità tattica, potendo agire da mediano davanti alla difesa, così come da mezzala e persino da trequartista. Il MIlan lo ha acquistato dall’Az Alkmaar per 18 milioni di euro e ora vale più del doppio, ma non hanno intenzione di cederlo. Si dice che i Citizens siano pronti a mettere sul piatto 40 milioni per provare a far cambiare idea al club di Via Aldo Rossi su Reijnders. Staremo a vedere.