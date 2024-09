Blitz a Torino prima di Juventus-PSV: ma sta firmando con un altro club

Blitz dell’agente a Torino prima di Juventus-PSV, assisterà anche al match di Champions League all’Allianz Stadium. L’indiscrezione

È già vigilia di Champions League per la Juventus di Thiago Motta. I bianconeri tornano nella massima competizione europea dopo un anno di assenza forzata.

Nel tardo pomeriggio di oggi, all’Allianz Stadium, ci sarà l’esordio nella competizione contro il PSV. “Vogliamo arrivare il più in alto possibile, ma si parte da domani. Dobbiamo competere con l’avversaria, dobbiamo avere l’idea in comune che quella di domani è una gara importante. Il nostro grande obiettivo è quello di essere competitivi contro tutti”, ha dichiarato Thiago Motta nella conferenza stampa della vigilia.

Nel frattempo, si parla ancora di calciomercato: sarebbe atteso a Torino anche l’agente di un attaccante ancora svincolato.

Calciomercato Juve, l’agente di Martial a Torino. Ma è vicino all’Aek Atene

Secondo quanto riportato da Paolo Paganini di ‘Rai Sport’, Philippe Lamboley, agente di Martial, sarà domani a Torino per assistere a Juventus-PSV.

Si riaccendono così i rumors sull’ex Manchester United, accostato più volte ai bianconeri in diverse sessioni di mercato. Nelle scorse settimane, con Milik ancora ai box, si era parlato della possibile firma di un centravanti disponibile a parametro zero per il ruolo di vice Vlahovic. Depay ha scelto il Brasile, mentre Martial è ancora svincolato. Nelle ultime ore, però, il bomber francese sembra aver trovato l’accordo con l’Aek Atene: possibile la firma sul contratto che lo legherà al club greco fino al 2027.