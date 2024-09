Juventus, Thiago Motta e la crisi di Vlahovic: “Deve accettare le critiche”

La Juventus attesa dall’esordio stagionale in Champions League: le dichiarazioni di Thiago Motta in conferenza stampa prima della sfida contro il PSV Eindhoven

La Juventus torna in Champions League: domani pomeriggio l’esordio stagionale contro il PSV Eindhoven all’Allianz Stadium per la formazione di Thiago Motta.

Per il tecnico italo-brasiliano si tratta della prima assoluta da allenatore sul palcoscenico della Champions e punta a riscattare i due deludenti pareggi consecutivi in campionato contro Roma ed Empoli. Thiago Motta, alla vigilia dell’incrocio con gli olandese, è intervenuto in conferenza stampa: “È un orgoglio giocare questa competizione, come ha detto Locatelli non vedo l’ora di giocare domani. Servirà una grande prestazione: la partita di Empoli è ormai il passato”, ha esordito l’allenatore della Juve – Mi piace il nuovo formato della Champions e non credo che cambierà qualcosa per il campionato. Ci sono una decina di squadre che possono vincere la competizione, sulla possibile sorpresa sinceramente non saprei”.

Motta non ha dubbi sul percorso intrapreso dalla sua Juventus: “La strada è quella giusta, i ragazzi hanno sempre il giusto atteggiamento sia in allenamento che durante le partite. Sicuramente domani abbiamo una bellissima opportunità per fare una grande prestazione. Il Napoli? La gara importante è quella di domani, bisogna affrontare una partita alla volta. Cosa servirà? Esperienza, entusiasmo, tecnica e fisico, servirà tutto. Il calcio è semplice: ci sono undici che attaccano e undici che difendono. Dobbiamo capire i momenti della gara e gestire la palla nel modo giusto”.

Juventus-PSV, Thiago Motta carica Koopmeiners: “Ci aspettiamo tanto da lui”

L’attesa è anche per Teun Koopmeiners di fronte ai connazionali del PSV, con il centrocampista olandese alla prima in Europa con la casacca bianconera: “Sta bene, ci aspettiamo tanto da lui come da tutti gli altri. Ogni giorno dà grande disponibilità in allenamento. In estate ha fatto un grande sforzo per arrivare alla Juventus: qui abbiamo solo giocatori forti che insieme possono fare grandi cose“.

Sul momento delicato di Vlahovic, ancora a secco e che non ha convinto neanche sabato contro l’Empoli: “La sta vivendo bene, l’importante è accettare le critiche come vengono e guardare sempre avanti. Tornerà a fare sicuramente gol, non è solo responsabilità sua se nelle ultime due partite non abbiamo segnato. Nel calcio, da come la vedo io, la fase difensiva e offensiva dipendono da tutta la squadra e non solo dal singolo”.

Thiago Motta infine non dà indizi sulle scelte di formazione e sul possibile impiego dal primo minuto di Danilo: “Anche lui sta bene, l’importante è allenarsi nel migliore dei modi e farsi trovare pronti quando è il momento di scendere in campo”.

Locatelli in conferenza: “Obiettivo Nazionale, ma la cosa più importante è la Juve”

Insieme al tecnico, in conferenza stampa è intervenuto anche Manuel Locatelli: “Questa competizione ci è mancata, è sempre un’emozione speciale quando senti la musichetta della Champions. Non vediamo l’ora di farlo davanti ai nostri tifosi, che sicuramente ci daranno una mano. Siamo cambiati rispetto all’anno scorso, sono uno dei giocatori che è da più tempo alla Juventus e devo dare l’esempio. Abbiamo preso dei centrocampisti forti, abbiamo dei giocatori di qualità che sicuramente ci permetteranno di alzare il livello”.

Locatelli risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Tornare in Nazionale grazie alla Juve? La Nazionale è un mio obiettivo, però adesso sono focalizzato sul lavoro con il mio club che è la cosa più importante. Però ovviamente punto a tornare in Nazionale”. Sul cambio di filosofia con la rivoluzione in panchina e l’arrivo di Thiago Motta: “Mi trovo bene con il nuovo modo di giocare, nell’occupazione degli spazi e nel cercare di dominare la partita. Ma il lavoro è appena iniziato. L’anno scorso è stato difficile, ma dipende tutto da me stesso. Sono focalizzato solo sul lavoro”.