DIRETTA Champions League, Manchester City-Inter: conferenza Inzaghi LIVE

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi alla vigilia della supersfida di Champions in programma all’Etihad Stadium

L’Inter vuole dimenticare il passo falso di Monza con una grande prestazione, e se possibile un risultato positivo, in casa del Manchester City – che l’ha battuta in finale a Istanbul meno di un anno e mezzo fa – nel match valevole per la prima giornata della ‘nuova’ Champions.

In compagnia di Sommer, Simone Inzaghi parla alla vigilia della supersfida dell’Etihad Stadium. La conferenza stampa del tecnico nerazzurro in diretta testuale qui su Calciomercato.it.

CONFERENZA INZAGHI LIVE