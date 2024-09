Rabiot al Marsiglia, la provocazione fa infuriare i tifosi: gli ex compagni svelano la verità

Adrien Rabiot alla fine ha scelto di accettare l’offerta del Marsiglia e la sua decisione ha scatenato i tifosi: gli ex compagni svelano la verità

Ha accettato la corte del Marsiglia. Dopo due mesi e mezzo senza squadra, aspettando l’offerta giusta, Adrien Rabiot ha deciso di ripartire dall’Olympique.

Una scelta a sorpresa visto che si tratta di una squadra fuori dalle coppe, quando la partecipazione alla Champions sembrava un requisito indispensabile per provare a prendere il centrocampista ex Juventus. Non è successo, è così Rabiot alla fine ha scelto Marsiglia dove questa sera è stato accolto da centinaia di tifosi in festa.

Del resto la squadra guidata da De Zerbi ha avuto un’ottimo inizio di campionato (10 punti in quattro partite) e l’arrivo dell’ex Psg può dare ulteriore spinta. Il 29enne ha mostrato tutta la sua felicità all’arrivo in città: “È incredibile, i tifosi del Marsiglia mi fanno sentire speciale – le sue parole -. Era un affare improbab ile, poi ho parlato con Benatia che mi ha presentato il progetto ed ho dialogato anche con De Zerbi, quindi ho accettato. Non vedo l’ora di giocare al Velodrome”.

Marsiglia, tifosi contro Rabiot: “Tradimento”

Se i tifosi del Marsiglia hanno accolto Rabiot con una grande festa, non lo stesso si può dire di quelli del Paris Saint-Germain, al sua ex squadra.

Molti sostenitori della formazione parigina si sono lamentati per la scelta fatta dal centrocampista, accusandolo di tradimento visto la grande rivalità che c’è tra le due squadre. Così c’è chi afferma che “avrebbe potuto scegliere un altro club” e lo accusa di aver voluto fare “una piccola provocazione” e chi parla apertamente di tradimento. La delusione tra i sostenitori del Psg è molto chiara: “Essere nato a Parigi e andare al Marsiglia è una delusione”.

Ma c’è chi prova a spiegare cosa ha mosso Rabiot nella sua decisione. Si tratta di alcuni ex compagni dell’Us Creteil-Lusitanos che qualche anno fa, in un servizio di ‘So Foot’, svelarono il tifo per il Marsiglia del centrocampista. Secondo gli ex compagni, infatti, Rabiot nei ‘classici’ (le partite tra Psg e Marsiglia appunto) era un tifoso dell’OM.