Nuovo filmato incastra l’arbitro: la posizione si aggrava

Il nuovo filmato incastra l’arbitro e la sua posizione rischia di aggravarsi: la situazione

Una giornata in cui non sono mancati risultati a sorpresa, ma neppure le polemiche arbitrali. In Italia come in Inghilterra. In particolare in Serie A non sono mancate le polemiche per l’episodio di Monza-Inter con protagonista l’arbitro Pairetto e un fischio troppo in anticipo con il Monza al limite dell’area nerazzurra. Episodio che potrebbe portare allo stop del direttore di gara.

Anche in Premier League ci sono stati risultati a sorpresa, come il Liverpool sconfitto in casa dal Nottingham, ma allo stesso modo nella critica è finita la direzione di Jarred Gillet, fischietto australiano alla sua terza direzione in Premier League, che ha diretto il derby Tottenham-Arsenal. Un arbitraggio che ha fatto discutere, dove sono stati estratti addirittura otto cartellini gialli in un match che ha visto la vittoria degli ospiti grazie al colpo di testa vincente di Gabriel.

Niente rigore per fallo di mano, è polemica dopo Tottenham-Arsenal

A far discutere e a creare polemica però è stata una mancata decisione al 18 minuto del primo tempo nell’area di rigore dei padroni di casa.

Da un cross proveniente da sinistra, Havertz ha impattato il pallone di testa, trovando una pronta respinta di Vicario. Il pallone è poi carambolato sul braccio di Romero, posizionato proprio di fronte al portiere italiano. La sfera è poi tornata tra le mani di Vicario, che ha bloccato il pallone. Al momento però ci sono state alcune proteste da parte dei calciatori dell’Arsenal che hanno chiesto la massima punizione. Il pallone, senza il tocco di Romero, sarebbe infatti finito in direzione di Trossard. Immagini che sono state poi mostrate soltanto a partita finita e che hanno evidenziato come il tocco di braccio del difensore argentino fosse piuttosto netto, anche se totalmente involontario.

L’arbitro però non ha fischiato alcun rigore e nemmeno il Var è intervenuto. Una decisione che ha suscitato la rabbia dei tifosi dell’Arsenal, con i tifosi che, come riferito da ‘Football Insider’, hanno fatto sentire la propria voce sui social accusando il direttore di gara di un “gravissimo errore”. Qualcuno ha parlato di “furto” e di come fosse “netto e appariscente” il calcio di rigore in favore della squadra di Arteta. Addirittura alcuni tifosi dei ‘Gunners’ hanno parlato di “corruzione”, segno proprio di come quel mancato fischio non fosse stato digerito.