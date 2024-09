Monza-Inter, Pairetto verso lo stop: il precedente nello stesso match

Le ultime Inter news dopo il match di Monza riguardano l’arbitro Pairetto. Il fischio frettoloso a fermare Pessina gli potrebbe costare lo stop

Stesso campo e stesse squadre, ma porte e parti invertite. Il posticipo domenicale tra Monza e Inter si porta dietro le polemiche per l’arbitro di Pairetto, reo di aver fischiato con troppa fretta un fallo a favore dei brianzoli senza concedere il vantaggio.

E’ il quarto ed ultimo minuto di recupero quando Pavard ferma con un fallo da ammonizione Dany Mota. L’arbitro di Nichelino lascia inizialmente correre perché il pallone finisce sui piedi di Bondo, che a sua volta va a contrasto (stavolta regolare) con Zielinski. A questo punto Pairetto fischia la punizione per il Monza, non rendendosi conto che il pallone poteva finire a Pessina che si sarebbe trovato davanti a Sommer. E’ vero che al momento in cui ha interrotto il gioco i calciatori più vicini al pallone erano Dimarco e Djuric, ma resta da capire se il difensore nerazzurro sarebbe riuscito a intervenire. Insomma, sarebbe bastato attendere ancora un paio di secondi. L’episodio ha ricordato a molti quello di due stagione fa, sempre in Monza-Inter allo ‘U-Power Stadium’: in quel caso Sacchi fischiò un fallo in attacco di Gagliardini su Izzo un istante prima del gol di Acerbi, tagliando così fuori il Var che non poté correggere la decisione errata di campo. Allora il fischietto di Macerata fu fermato per due mesi, possibile che Rocchi decida di fermare anche Pairetto, magari per meno tempo trattandosi di un episodio leggermente meno grave.