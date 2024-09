Milan-Liverpool, Fonseca cambia la difesa. Scelta fatta su Morata

Le scelte di Paulo Fonseca per la sfida di Champions League del suo Milan contro il Liverpool

È un Milan che ha ritrovato l’entusiasmo e il sorriso quello che domani affronterà il Liverpool per la prima giornata di Champions League. Il clima stamani era disteso e la squadra si è allenata sotto gli occhi attenti di Zlatan Ibrahimovic.

I rossoneri sanno che servirà una partita perfetta per riuscire a battere i Reds e la prova contro il Venezia non può bastare. Il Diavolo, inoltre, non dovrà pensare al derby e Paulo Fonseca non lo farà di certo visto che è intenzionato a schierare la miglior formazione possibile.

Così ci sarà spazio fin dal primo minuto per Alvaro Morata. Lo spagnolo non ha i 90 minuti nelle gambe, ma è impossibile rinunciare al suo carisma, alla sua esperienza e soprattutto alla sua voglia di vittoria. Insieme all’ex Atletico Madrid, dunque, spazio chiaramente a Christian Pulisic e Rafa Leao.

Milan-Liverpool, torna Calabria in difesa

Scelte praticamente obbligate a centrocampo, con Paulo Fonseca pronto a schierare gli stessi uomini di sabato, Reijnders in posizione più avanzata e Loftus-Cheek quasi da mezzala.

A proteggere la difesa ecco Fofana, con Musah pronto a subentrare dalla panchina. In difesa, invece, ci sarà qualche cambio rispetto al Venezia, con Theo Hernandez e Pavlovic sicuri del posto. Sul lato destro più Calabria e Tomori di Emerson Royal e Gabbia. Tra i pali chiaramente Mike Maignan.

Questa la probabile formazione del Milan contro il Liverpool (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Fonseca