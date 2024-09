Lazio-Verona, Baroni e Zanetti in apprensione: doppio cambio per infortunio

Taty Castellanos costretto al cambio per una botta alla caviglia dopo un contrasto duro con Harroui: le sue condizioni

Partita ancora in bilico all’Olimpico tra Lazio e Verona, con i biancocelesti avanti grazie ai gol di Dia e Castellanos che hanno bissato le reti col Milan nell’ultima prima della sosta. Una partita con tante occasioni soprattutto nel primo tempo, il solito Taty in grande spolvero che sta imparando a fare gol in tanti modi. Anche da opportunista su calcio piazzato, un qualcosa di lontanissimo pensando a una stagione fa in cui faticava a segnare a tu per tu col portiere.

L’argentino, fresco di esordio con la Seleccion, è il vero valore aggiunto della Lazio di Baroni e proprio per questo motivo preoccupa un po’ tutto l’ambiente biancoceleste vederlo uscire dal campo zoppicante. Al 67′ infatti Castellanos è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio alla caviglia: la causa è un forte contrasto con Harroui che difatti ha lasciato entrambi a terra doloranti. L’ex Girona è stato medicato dallo staff, ma poi si è dovuto arrendere e Baroni ha fatto entrare al suo posto Tchaouna. Evidentemente claudicante, l’argentino è uscito esternamente al campo raccogliendo gli applausi della Nord. La prima sensazione è che si tratti solo di una forte contusione, ma molto dipenderà se la caviglia si gonfierà o meno nelle prossime ore. Come lui, anche Harroui è stato poi costretto al cambio. Insomma, problemi anche per Zanetti che già venerdì tornerà in campo in casa col Torino. Baroni prega che sia tutto ok per il suo bomber (già 3 gol in 4 partite), anche perché domenica alle 12.30 c’è la trasferta con la Fiorentina e poi la prima gara di Europa League contro la Dinamo Kiev (ad Amburgo).