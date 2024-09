Il Milan si allena con Ibra: Calabria c’è, out un altro difensore. La scelta su Morata | VIDEO CM.IT

Le ultime notizie da Milanello, dove il Milan sta preparando la sfida contro il Liverpool

È già vigilia per il Milan di Paulo Fonseca, che domani a San Siro affronterà il Liverpool per la prima giornata di Champions League.

La squadra rossonera in mattinata è scesa in campo per l’allenamento di rifinitura senza chiaramente Ismael Bennacer, Marco Sportiello e Alessandro Florenzi. Il Diavolo si è allenato sotto gli occhi attenti di Zlatan Ibrahimovic, tornato in Italia, e Geoffrey Moncada.

Le attenzioni erano puntate su Davide Calabria e Malick Thiaw che hanno saltato il match contro il Venezia. Il terzino ha iniziato regolarmente a lavorare con il resto del gruppo e si candida così a giocare dal primo minuto. Il ballottaggio con Emerson Royal è dunque aperto.

Per quanto riguarda il tedesco, invece, nulla da fare: il calciatore, alle prese con un fastidio alla caviglia, è ancora out. Ha lavorato individualmente sul campo. Al centro dunque spazio a due tra Pavlovic, Gabbia e Tomori. L’inglese scalpita, ma il duo Italo-serbo ha contribuito a mantenere la porta di Maignan inviolata. Sulla sinistra ovviamente il ritrovato Theo Hernandez

Milan, Morata titolare: arriva l’indizio

Qualche dubbio c’è anche negli altri reparti, ma Paulo Fonseca è pronto a confermare la stessa mediana ammirata contro il Venezia, con lo stesso assetto che ha visto Reijnders più avanti, Loftus-Cheek più basso e a sinistra, con Fofana a protezione della difesa.

In avanti non si toccano chiaramente Rafa Leao e Christian Pulisic. Con loro, fino a qualche giorno fa si pensava potesse esserci Tammy Abraham, ma le ultime indicazioni vanno verso un’altra direzione, quella che porta ad Alvaro Morata. Non sarà certo un caso se in conferenza quest’oggi sarà lui a parlare al fianco di Paulo Fonseca.