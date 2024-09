Fonseca, ora Milan-Liverpool e derby: torna Ibra e spunta una telefonata

Paulo Fonseca torna a respirare dopo settimane difficili: ora torna anche Ibrahimovic per Milan-Liverpool e derby contro l’Inter e spunta una telefonata

È appena iniziata una settimana importante per il Milan e per Paulo Fonseca. Il tecnico è stato aspramente criticato, anche dai sostenitori rossoneri, per le scelte e il gioco espresso dalla squadra nelle prime tre giornate. Pesa soprattutto la scelta di lasciare Theo Hernandez e Leao fuori dai titolari nel match dell’Olimpico contro la Lazio.

Ma con il Venezia, si è visto un altro Milan. Fonseca ha rigettato negli undici di inizio gara il francese e il portoghese, tra i migliori in campo. La prestazione è stata di livello, il 4-0 lo dimostra. È ritornato il sorriso a San Siro, in un momento delicatissimo, poiché in pochi giorni si ritorna in campo a sfidare il Liverpool e domenica prossima ci sarà l’Inter.

Domani 17 settembre, il club rossonero fa il suo debutto in questa nuova Champions League, tutta da scoprire. Otto partite, una diversa dall’altra. A San Siro ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic, sia per la gara europea che per il derby milanese in programma domenica prossima. Mancherà, invece, Gerry Cardinale per Milan-Liverpool. E forse tornerà a Milano per la sfida all’Inter.

Fonseca, squilla il telefono: Cardinale lo chiama prima di Milan-Liverpool

Zlatan Ibrahimovic torna in Europa dopo un paio di settimane trascorse all’estero per un programma di studio. L’ex attaccante non poteva mancare al doppio grande appuntamento che dirà tanto della stagione del Milan. Per un Ibra che torna, un Cardinale va via.

Infatti, per via di impegni di lavoro, il fondatore di RedBird vedrà Milan-Liverpool lontano da San Siro. Si prevede un ritorno in città in vista del derby, per restare al fianco della squadra. Nel frattempo fa sentire la vicinanza al suo allenatore, che per la società non è mai stato messo in discussione in questo avvio turbolento di stagione. Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale ha messaggiato Fonseca per complimentarsi della vittoria contro il Venezia, già sabato sera dopo il triplice fischio. E ieri è arrivata anche una telefonata.

I contenuti della chiamata al tecnico rossonero sono legati alle prossime due gare. Il proprietario di RedBird ha voluto ribadire la sua soddisfazione per il poker rifilato ai lagunari e ha chiesto di continuare su questa strada anche in vista di Liverpool e Inter.