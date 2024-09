All’Inter non c’è spazio per lui, lo prende il Psg

Difficoltà a trovare spazio nell’Inter ed allora ci prova il Paris Saint-Germain: 25 milioni per portarlo alla corte di Luis Enrique

Pochi minuti e la consapevolezza che viste le prestazioni trovare maggior spazio in futuro sarà difficile. Gerarchie chiare in casa Inter e, al netto di situazioni particolari, l’andamento avuto in queste giornate non dovrebbe subire scossoni importanti nel resto della stagione.

La rosa è rimasta simile a quella dello scorso anno, della stagione scudetto, e Inzaghi non ha modificato le sue idee, molto chiare soprattutto a centrocampo. Lì dove fatica a trovare spazio anche Davide Frattesi, protagonista assoluto invece con la Nazionale. Non ha giocato tanti minuti neanche Kristjan Asllani, chiuso da Calhanoglu nel ruolo di centrale nel terzetto di metà campo nerazzurro.

Il centrocampista albanese ha collezionato 41 minuti nelle prime tre partite di campionato, quindi 74 contro il Monza, ripetendo la stessa situazione dello scorso campionato. Il suo nome però potrebbe diventare ‘caldo’ in ottica calciomercato, con il Paris Saint-Germain che avrebbe messo gli occhi su di lui.

Calciomercato Inter, il Psg punta Asllani: cifra stabilita

La società francese vuole Asllani a gennaio o per la prossima stagione stando a quanto riferito da ‘fichajes.com’. Luis Enrique ha indicato l’albanese come possibile rinforzo per il centrocampo dei parigini e la dirigenza vorrebbe accontentarlo.

Così per portarlo sotto la Torre Eiffel sarebbe stata stanziata una cifra di 25 milioni di euro che potrebbe essere sufficiente per convincere l’Inter a sedersi al tavolo delle trattative. Si vedrà nei prossimi mesi se da Parigi arriverà davvero l’assalto per l’ex Empoli e se l’offerta sarà sufficiente per il sì nerazzurro.