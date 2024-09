Leao per Theo e il Milan si rilancia: poker rossonero al Venezia

Poker del Milan contro il Venezia: la giornata nera di Joronen facilita i rossoneri che trovano la prima vittoria in campionato

Ecco il Milan. Prima vittoria in campionato per i rossoneri che dopo neanche mezz’ora avevano già archiviato la partita contro il Venezia, complice anche un Joronen in serata nera.

Il portiere islandese è colpevole protagonista nel gol che dopo neanche tre minuti stappa il match. Combinazione Theo Hernandez-Leao, il portoghese restituisce palla al compagno con un colpo di tacco e il francese trova il gol con la complicità dell’estremo difensore avversario. È quello che serviva al Milan per scacciare via i fantasmi della crisi. Il Venezia ci prova anche a reagire, ma si espone alle ripartenze rossonere e prende il secondo gol: Gabbia è il più lesto di tutti sul corner di Pulisic, anche se la retroguardia lagunare non è incolpevole.

Il terzo gol arriva al 25′, protagonista in negativo ancora Joronen: respinta corta su conclusione di Reijnders e Abraham atterrato. Il rigore è trasformato da Pulisic, mentre tocca ad Abraham al 27′ segnare il penalty del 4-0.

Milan-Venezia 4-0: marcatori e classifica

Il secondo tempo è una pura formalità con Leao che prova a trovare, senza successo, la gioia personale. Il Milan non affonda più di tanto, risparmiando energie anche in vista del match contro il Liverpool, mentre il Venezia prova almeno una reazione d’orgoglio.

Segna Zampano, ma l’arbitro è richiamato al Var: gol annullato e seconda ammonizione per Nicolussi Caviglia. Si arriva così al novantesimo sul 4-0: crisi nera per Di Francesco, ultimo solitario in classifica, primo importante successo per Fonseca.

MILAN-VENEZIA 4-0: 2′ Theo Hernandez (M), 16′ Gabbia (M), 25′ Pulisic rig. (M), 29′ Abraham rig. (M)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 8; Inter, Torino e Udinese 7; Verona, Napoli 6 ed Empoli* 6; Milan 5; Lazio, Parma e Genoa 4; Fiorentina, Atalanta, Lecce e Bologna* 3; Monza, Roma, Cagliari Como* e 2; Venezia* 1.

*una partita in più