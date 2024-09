DIRETTA Serie A, Lazio-Verona 2-1 | Castellanos colpisce in mischia! LIVE

Ultima partita della quarta giornata di Serie A, Lazio-Verona verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

In un turno di campionato caratterizzato dai passi falsi di Inter, Juventus e Roma, dalla rinascita del Milan e dalla roboante vittoria del Napoli di Antonio Conte, la Lazio vuole tornare alla vittoria per portarsi ad un solo punto di distacco da nerazzurri e bianconeri e rilanciare le proprie ambizioni in ottica Champions League. Reduce dal pareggio per 2-2 contro i rossoneri, Marco Baroni spera di fare uno scherzetto da ex al Verona, che ad oggi è una delle migliori sorprese della Serie A.

Dopo aver raccolto sei punti, con tanto di vittoria prestigiosa contro il Napoli, Paolo Zanetti cercherà un’altra impresa, nonostante le importanti defezioni dell’ultima ora di Duda, Frese e Suslov. Nonostante le differenze di lignaggio, negli ultimi cinque scontro diretti all’Olimpico ci sono state due vittorie dei padroni di casa, due pareggi e una degli scaligeri. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Verona

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni, Castellanos. All. Baroni.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Daniliuc; Tchatchoua, Dani Silva, Belahyane, Lazovic; Harroui, Kastanos; Tengstedt. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: Udinese punti 10; Napoli 9, Inter, Juventus e Torino 8; Udinese 7; Verona*, Atalanta e Empoli 6; Milan e Genoa 5; Lazio*, Lecce e Parma 4; Fiorentina, Monza, Roma e Bologna 3; Cagliari e Como 2; Venezia 1.

*una partita in meno