Milan-Liverpool, Morata: “Non abbiamo alternative”. Fonseca: “Ecco la mia idea sul centrocampo”

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca e Alvaro Morata alla vigilia di Milan-Liverpool, prima sfida di Champions League, in programma domani a San Siro

E’ vigilia di Champions League per il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri domani sera affronteranno il Liverpool per la prima giornata della competizione europea più prestigiosa.

L’obiettivo è dare continuità al successo contro il Venezia per presentarsi nel migliore dei modi al derby di domenica prossima. A presentare la partita contro i Reds ecco il tecnico portoghese e Alvaro Morata.

Le prime parole di Fonseca: “Il sostengo dei nostri tifosi è importante per noi, come è stato contro il Venezia, prima, durante e dopo la partita. Domani sarà lo stesso, dobbiamo sentire l’amore dei nostri tifosi”.

Entusiasmo ritrovato: “Le vittoria portano sempre fiducia alla squadra, ai tifosi, ma sarà una partita diversa. E’ importante aver battuto il Venezia. Il Liverpool è una delle squadre più forti in Europa al momento, con grandi individualità . Dobbiamo essere perfetti in fase difensiva per vincere la partita”

Opportunità – “Domani è una opportunità per il Milan, la squadra sta imparando e crescendo. Vedremo quale è il nostro valore”

Cardinale e Ibra – “Parlo sempre con Cardinale prima e dopo la partita. Siamo sempre in contatto. Ibra? Parlo dei giocatori con lui e dell’atmosfera, niente di diverso”.

Stessi giocatori contro Liverpool e Inter? – “Può succedere, ma si può cambiare. Io devo pensare a tutte le partite. Difendere bene significa non perdere la palla. Bisogna dominare di più”.

“Tutte le partite devono essere quelli di Theo e Leao. Si parla tanto di individualità , ma bisogna essere forti come squadra, così le individualità emergono. Reijnders trequartista e Loftus-Cheek mezzala? Questa struttura mi è piaciuta sia offensivamente che difensivamente. Fofana? Sta facendo un ruolo diverso rispetto a quello che faceva al Monaco. Io credo molto in lui, sarà molto importante per la squadra, ma ha bisogno del tempo per adattarsi alla Serie A. A centrocampo non siamo pochi, abbiamo avuto l’infortunio di Bennacer, ma ci sono i giovani di valore come Vos e Zeroli”.

Milan-Liverpoool, Morata in conferenza

Le dichiarazioni di Alvaro Morata in conferenza stampa.

Voglia di Milan per Morata: “Da quando ho firmato con questa società , mi immagino di giocare con squadre come il Liverpool. Se guardi il passato questa potrebbe essere una semifinale. Sono le grandi partite che fanno la storia di questo sport. La Champions è diversa da tutto”.

Sfida al Liverpool – “Il passato è il passato, domani iniziamo un percorso che devi sognare. Con la maglia del Milan hai degli obblighi, devi lottare e migliorare tante cose, ma possiamo battere qualsiasi squadra. Differenze con il calcio italiano? E’ l’aspetto fisico che fa la differenza”.

Cambio di mentalità – “Non è un cambio di atteggiamento, non volevo criticare i miei compagni. Siamo qui per vincere, il Milan deve vincere. Non è uguale se perdi o se vinci, è questo che bisogna capire. L’Inter non c’è nella nostra testa fino a dopodomani, se no perdiamo solo energie”.