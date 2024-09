UFFICIALE, infortunio e niente Milan: circa tre mesi di stop

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il club ha fatto chiarezza sulle sue condizioni. A meno di accelerazioni improvvise, salterà la sfida contro il Milan

A 48 ore di distanza dall’inizio di una Champions League caratterizzata da profondi cambiamenti, la tensione è assolutamente palpabile per le tante squadre che stanno sfruttando questi giorni per oliare i propri meccanismi. Ne sa qualcosa il Real Madrid, che dopo un inizio in sordina ha progressivamente alzato i giri del motore, trovando spunti importanti da cui ripartire grazie anche all’elevato tasso tecnico del proprio organico.

In vista dell’attesissima sfida contro il Milan, però, Carlo Ancelotti sarà costretto con ogni probabilità a dover fare i conti con un’assenza sulla trequarti. E non è un forfait come gli altri. Ci stiamo riferendo alla notizia diffusa dal Real Madrid, che ha comunicato l’entità dell’infortunio accorso a Brahim Diaz, a cui è stato diagnosticato un problema all’adduttore lungo della gamba destra. A meno di colpi di scena, dunque, lo spagnolo dovrebbe saltare la sfida contro il Milan (sua ex squadra) in programma il 5 novembre visto che dalla Spagna si parla di circa tre mesi di stop. Tutto da valutare, invece, il suo possibile impiego contro l’Atalanta. Staremo a vedere cosa succederà.