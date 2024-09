‘Portano’ Vlahovic via dalla Juve: esplode il caso, la pazienza è già finita

Poco nel vivo del gioco, Dusan Vlahovic non è riuscito a lasciare il segno neanche al ‘Castellani’. La presa di posizione è arrivata in un lampo

Lenta e prevedibile, la Juventus di Thiago Motta frena ancora la sua corsa. Contro un Empoli pimpante e ben organizzato, che non ha disdegnato rapide folate offensive, la ‘Vecchia Signora’ non è andata oltre uno scialbo zero a zero. Sebbene Gatti e compagni abbiano nuovamente tenuto la porta inviolata, non sono passati inosservati gli zero gol segnati nelle ultime due uscite di campionato. Così come successo con la Roma, anche contro l’Empoli, Vlahovic non è riuscito a lasciare il segno.

Molto spesso costretto a lavorare spalle alla porta, l’attaccante serbo ha molte volte calpestato zolle di campo poco pericolose. Dopo non essere riuscito a sfruttare l’occasione che a cavallo del cinquantesimo minuto di gioco avrebbe potuto far svoltare la gara, Vlahovic è progressivamente sparito dal centro del gioco, chiudendo in calando e sporcando la sua prova con diversi errori tecnici. In un frangente nel quale il tema rinnovo è tornato prepotentemente d’attualità, l’ex bomber della Fiorentina sta dunque facendo molto parlare di sé.

Vlahovic ‘divide’ la Juventus: la reazione dei tifosi è immediata

Sebbene non siano pochi i tifosi della Juventus che continuano a puntare forte su Vlahovic, credendo nel suo potenziale e facendone il centro attorno al quale costruire il nuovo progetto, una frangia dei supporters bianconeri ritiene invece che il ciclo del serbo all’ombra della Mole debba interrompersi anzitempo. Mancanza di pulizia tecnica, errori di misura e più in generale una certa fatica a fungere da leader sono i motivi principali di una certa insoddisfazione di alcuni tifosi della Juventus:

La Juventus nella prossima estate venderà Vlahovic e dovrà comprare seriamente un attaccante #EmpoliJuve — Andrea (@andrecannataro) September 14, 2024

Si può dire che abbiamo un problema Vlahovic? — Sergio (@e03fb14d6fca4c4) September 14, 2024

Il capocannoniere dei gol sbagliati. RISPETTO PER DUSAN VLAHOVIC.#EmpoliJuve pic.twitter.com/44VSiwnI91 — Domenico Fiore (@DomenicoFiore92) September 14, 2024

Comunque Vlahovic oggi si è mangiato per l’ennesima volta un goal 😂 però sinceramente non ha avuto chissà quante altre occasioni per fare goal. La fase offensiva è stata deprimente. — Mouad (@Mouad65151507) September 14, 2024

C’era anche un tiro a specchio porta aperta di Vlahovic. Purtroppo è un attaccante non da Juve. — Lapo Nero (@LapoNero) September 14, 2024

È mancato ritmo soprattutto nel 1T, ma sono molto fiducioso per il prossimo futuro. #Vlahovic è un giocatore sul quale lo stato d’animo del momento influisce molto sulle prestazioni, se lo vuoi è questo.#FinoAllaFine #ThiagoMotta #EmpoliJuve — Davide (@mister_ricci) September 14, 2024

Guido, vlahovic con 12 milioni l’anno NON può divorarsi quel gol davanti alla porta, il 9 della Juve non può mangiarsi un gol del genere. L’avresti vinta 0-1 e tre punti in tasca. — Lucab96 (@luca9618) September 14, 2024

Serve lavorare pure sulla testa di #Vlahovic — Andrea Beltotto (@Beltotto) September 14, 2024