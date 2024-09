PAGELLE E TABELLINO GENOA-ROMA 1-1: Dovbyk si sblocca, De Winter dolori e gioie

Pagelle e tabellino di Genoa-Roma, match valido per la 4a giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

GENOA

TOP Gollini 7: para tutto il parabile e tiene a galla il Genoa nel primo tempo. Capitola solo sul tap-in di Dovbyk, su cui era comunque arrivato ma non è stato fortunatissimo. Per il resto un paio di miracoli, ripagati all’ultimo secondo da De Winter

Vogliacco 5,5. Dal 46′ Malinovskyi 6

FLOP/TOP De Winter 6: non una prestazione brillante. Innanzitutto si fa anticipare nel primo tempo da Dybala commettendo fallo da rigore, graziato però da arbitro e soprattutto Var. Poi ammonito nella ripresa e poteva essere benissimo la seconda visto che nella prima frazione Giua gli aveva risparmiato un giallo che poteva starci benissimo. Edit 96′: si guadagna la sufficienza con un gol inaspettato che fa esplodere ‘Marassi’. Stacco imperioso.

Vasquez 6

Sabelli 6,5

Frendrup 56

Badelj 6. Dall’80’ Bohinen sv

Thorsby 5. Dal 46′ Vitinha 6

Martin 5,5

Pinamonti 6

Ekuban 6. Dall’80’ Ekhator sv

Allenatore: Gilardino 6

ROMA

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 6

Angeliño 6

Saelemaekers 6. Dal 50′ Hermoso 6

Kone 6,5

Cristante 6

Pisilli 6,5. Dal 62′ Pellegrini 5,5

El Shaarawy 6. FLOP Dal 62′ Celik 5,5: non entra benissimo in partita. Dopo pochissimi minuti viene ripreso da De Rossi in maniera plateale, non si cala troppo bene nell’agonismo e l’intensità della partita.

Dybala 6,5. Dal 62′ Baldanzi 6,5

TOP Dovbyk 6,5: forse non il migliore per qualità pura della prestazione, per la precisione e i pochi errori. Ma senza dubbio il gol è di quelli pesantissimi, anche se rischiava di sbagliare pure il tap-in. Ha tante occasioni, ma non è particolarmente lucido sotto porta. Si può dire tranquillamente che poteva, anzi doveva farne almeno un altro di gol. Ma quello che conta è che ha segnato e si è sbloccato, ma soprattutto è stato costantemente all’interno della partita. Ha fatto da sponda, ha allungato la difesa del Genoa con i movimenti in profondità, ha duettato benissimo con Dybala, da un suo tacco geniale è nata l’azione del rigore non concesso alla Roma. Dall’81’ Shomurodov sv

Allenatore: De Rossi 6,5

Arbitro: Giua (Sassari) 5

Il tabellino di Genoa-Roma 1-1

Marcatori: 37′ Dovbyk (R), 90’+6 De Winter (G)

Ammoniti: Pisilli (R), Pellegrini (R), De Winter (G)

Espulsi: al 95′ De Rossi (R)

GENOA (3-5-2): Gollini, Vogliacco (dal 46′ Malinovskyi), De Winter, Vasquez, Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby (dal 46′ Vitinha), Martin, Pinamonti, Ekuban.

A Disposizione: Leali, Sommariva, Bohinen, Malinovskyi, Bani , Matturro, Ekhator, Accornero, Masini, Venturino, Vitinha, Marcandalli.

Allenatore: Gilardino

ROMA (3-5-2): Svilar, Mancini, N’Dicka, Angeliño, Saelemaekers (dal 50′ Hermoso), Kone, Cristante, Pisilli (dal 62′ Pellegrini), El Shaarawy, (dal 62′ Celik) Dybala (dal 62′ Baldanzi), Dovbyk.

A disposizione: Ryan, Marin, Celik, Abdulhamid, Nardin, Hummels, Hermoso, Dahl, Paredes, Pellegrini, Baldanzi, Soulé, Shomurodov.

Allenatore: De Rossi

Arbitro: Giua (Sassari). Assistenti: Cecconi e Zingarelli. IV Uomo: Massimi. Var: Gariglio. AVar: Di Paolo