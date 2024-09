Nuovo derby tra Inter e Milan: si accende la sfida per il difensore

Inter e Milan potrebbero essere protagonisti di un nuovo derby sul calciomercato: le milanesi si sfidano per l’arrivo del difensore

L’affermazione del Milan contro il Venezia in Serie A è stata parecchio convincente, tanto da rilanciare le ambizioni dei rossoneri per la corsa scudetto, visto anche il contestuale stop della Juventus contro l’Empoli. Paulo Fonseca sembra essere riuscito a sistemare, almeno per il momento, i problemi in difesa che si erano palesati nel mese precedente.

Certo, la strada è ancora lunga, ma nel prossimo futuro il club del Diavolo potrebbe comunque decidere di mettere a segno un colpo parecchio importante proprio in quella zona di campo, inserendosi per un obiettivo dell’Inter. I nerazzurri stanno monitorando le opportunità che offre il mercato, dato che i contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij andranno a scadenza a giugno 2025, e non è affatto detto che vengano rinnovati.

Anzi, la società vuole ringiovanire e per farlo ha messo nel mirino diversi talenti dal grande futuro, che potrebbero avere prospettive importanti, non solo in Italia, ma anche sulla scena internazionale.

Il Milan si inserisce per Quansah del Liverpool: sfida all’Inter

Il nome in questione è Jarell Quansah, un talento dalla grande fisicità e bravo nell’impostazione della manovra, che come vi abbiamo già raccontato, piace non poco anche all’Inter. D’altronde, stiamo parlando di un ragazzo che è riuscito spesso a imporsi nello scacchiere del Liverpool, ma che ora si trova chiuso dai titolarissimi del reparto.

Il Milan ha messo il suo nome in lista e potrebbe vedere in lui il profilo ideale per completare la difesa. Al fianco di Pavlovic, sarebbe un’alternativa di lusso che blinderebbe la retroguardia e permetterebbe a Fonseca di avere alternative pesanti sul centro-destra, vista anche la presenza di Tomori. L’affare può decollare la prossima estate, ma chi lo vorrà dovrà mettere sul piatto almeno 25 milioni di euro, non pochi per un ragazzo che non ha mai trovato così tanta continuità con i Reds.

I due club potrebbero comunque tentare di rendere più semplici le cose attraverso un prestito molto oneroso con diritto e poi obbligo di riscatto a determinate condizioni. Resta da verificare la volontà del Liverpool di perdere un centrale che, tra qualche stagione, potrebbe essere considerato uno dei migliori in circolazione sulla scena europea.