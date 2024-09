Nesta tra rammarico e soddisfazione: “Il loro gol è un po’ casuale”

Monza-Inter, le parole di Nesta al termine del match pareggiato contro i nerazzurri

Rammarico, ma soprattutto soddisfazione nelle parole pronunciate da Alessandro Nesta al termine della partita pareggiata dal suo Monza contro l’Inter. Un 1-1 che i nerazzurri hanno agguantato soltanto nel finale. Così ha parlato il tecnico biancorosso ai microfoni di ‘DAZN’.

Prestazione – “Sono contento della prestazione, per i ragazzi soprattutto. Se mi avessero detto che avrei ottenuto un pari con l’Inter prima della gara avrei firmato, credo che la strada sia giusta. Siamo stati bassi, altre gare andremo più alti, ma sono fiducioso. Avevamo preparato la gara un filo più alti, loro hanno le due punte a filo, abbiamo cercato di lavorare bene tra quinto e terzo, è un buonissimo risultato”.

Cambi e gol Inter – “Il loro gol è un po’ casuale, se il cross di Carlos Augusto non viene deviato la palla non arriva lì. Ho fatto solo due cambi, mi spiace per chi è stato in panchina, ma ho visto la gara così. La prossima volta farò qualche cambio in più”.

Prima punta di peso – “Dipende da che gara vogliamo fare, però Djuric e Petagna ci danno tanto davanti. Ogni gara ci da indicazioni, durante la stagione sarà a noi sfruttare le armi che abbiamo a disposizione”.